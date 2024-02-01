https://sputniknews.com.tr/20240201/daha-once-yatak-ile-ucmustu-parasut-pilotu-2-bin-500-metre-yukseklikte-kahvalti-sofrasi-kurdu-1080277911.html

Daha önce yatak ile uçmuştu: Paraşüt pilotu 2 bin 500 metre yükseklikte kahvaltı sofrası kurdu

Daha önce yatak ile uçmuştu: Paraşüt pilotu 2 bin 500 metre yükseklikte kahvaltı sofrası kurdu

Erzincan'da yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile arkadaşı, paramotora bağladıkları özel düzenekle gökyüzünde yöresel ürünlerle kahvaltı yaptı. 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T17:10+0300

2024-02-01T17:10+0300

2024-02-01T17:14+0300

yaşam

paraşüt

yamaç paraşütü

erzincan

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Vali Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine kente gelen Kaval ve arkadaşı, kendi tasarladığı ve paramotora bağladığı düzenekle Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.Kış manzarasına karşı gökyüzünde kahvaltı keyfi yaşayan adrenalin tutkunları, sofralarında yöreye özgü tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver bulundurdu.Kaval, birçok lezzeti gökyüzüne taşıdığını söyledi.Uzun kayak pistleri bulunan Ergan Dağı'nda göl ve Erzincan manzarasına karşı uçmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Kaval, şöyle konuştu:Yaklaşık yarım saat süren çok keyifli bir uçuş yaptıklarını anlatan Kaval, "Yerel bir yamaç paraşütü pilotunu yanıma aldım. Uçuş sırasında yaklaşık 2-3 bin metrelere kadar çıktık. Arkadaşım ile gökyüzünde kahvaltımızı yaptık. Bakır semaverde çayımızı da demledik. Kahvaltı sonrası yamaç paraşütü ile Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne inişimizi gerçekleştirdik. Sırada başka projelerim daha var. Ben herkesi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne bekliyorum." dedi.Yatak ve kano ile de uçtuHasan Kaval, önceki yıllarda da kano ve yatağıyla gökyüzünde süzülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230626/kanoyla-yamac-parasutu-yapti-yolculuga-denizde-devam-etti-1072891017.html

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