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Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: İstifa aklımın ucundan geçmiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: İstifa aklımın ucundan geçmiyor
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T10:28+0300
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spor
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Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, açıklamalarda bulundu. Maça kötü başlamadıklarını söyleyen teknik direktör, "Karakter koyarak başlamaya çalıştık ama maalesef erken gollerle geriye düştük. Takımın reaksiyonu iyiydi. İlk yarı fırsatları değerlendiremedik. Ardından penaltıyla 2-0 geri düştük. İkinci yarı takımım inanılmaz bir reaksiyon gösterdi, topu hızlı çevirdik, öndeydik. Hızlı rakip kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oyandık, ikinci yarı performansımıza bakarak. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Penaltı pozisyonu için de böyle bir penaltı görmedim Bu maçın hakkı beraberlikti. Ama futbolda bunlar da var. Sonuca bakarak oluyor her şey” ifadelerini kullandı.'Hala şansımız var'Portekizli direktör, istifa ve son zamanlardaki yenilgiler hakkında da şunları söyledi: 'İkinci yarı harika bir oyun oynadık'Oyuncuları eleştirerek oyunun gelişmeyeceğini belirten Santos, “Onların performanslarıyla ilgili asla ağzımdan bir şey çıkmaz. Onlara güveniyorum, onlarla ilerlemek zorundayız. Gaziantep maçına bakacak olursak agresif değildik, ağır oynadık ama bugün bence iyi bir futbol oynadık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştı. Bugün 3-2’yi bulsaydık şu anki düşünceler farklı olacaktı. 3-2’yi bulacağımız bir maçtı da. Onu hak ettik, gerek her şeyi yaptık. Oyuncularımla beraber bu seneki 2 hedefimizi başaracağız” dedi.'Geceleri uyumakta zorlanıyorum'Bu yenilgiler gözüne uyku girmediğini belirten teknik direktör, “Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve hem Galatasaray maçı takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz” diye konuştu.'Penaltı kaçırdığını görmedim'Santos, Rashica’nın çift vuruş sebebiyle iptal edilen penaltısıyla alakalı da, “İdmanlarda sürekli Rashica penaltı atıyor. Penaltı kaçırdığını da görmedim. Bizim penaltı sıralamamız Cenk, Rashica, Semih, Aboubakar. Bugün penaltıda garip bir durum oldu” değerlendirmesinde bulundu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Santos: İstifa aklımın ucundan geçmiyor

10:28 17.03.2024
© İHAFernando Santos
Fernando Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2024
© İHA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, açıklamalarda bulundu.
Maça kötü başlamadıklarını söyleyen teknik direktör, "Karakter koyarak başlamaya çalıştık ama maalesef erken gollerle geriye düştük. Takımın reaksiyonu iyiydi. İlk yarı fırsatları değerlendiremedik. Ardından penaltıyla 2-0 geri düştük. İkinci yarı takımım inanılmaz bir reaksiyon gösterdi, topu hızlı çevirdik, öndeydik. Hızlı rakip kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oyandık, ikinci yarı performansımıza bakarak. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Penaltı pozisyonu için de böyle bir penaltı görmedim Bu maçın hakkı beraberlikti. Ama futbolda bunlar da var. Sonuca bakarak oluyor her şey” ifadelerini kullandı.

'Hala şansımız var'

Portekizli direktör, istifa ve son zamanlardaki yenilgiler hakkında da şunları söyledi:
“Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride. Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yayamaya çalışacağız. Maç kaybettiğim zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum”

'İkinci yarı harika bir oyun oynadık'

Oyuncuları eleştirerek oyunun gelişmeyeceğini belirten Santos, “Onların performanslarıyla ilgili asla ağzımdan bir şey çıkmaz. Onlara güveniyorum, onlarla ilerlemek zorundayız. Gaziantep maçına bakacak olursak agresif değildik, ağır oynadık ama bugün bence iyi bir futbol oynadık. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştı. Bugün 3-2’yi bulsaydık şu anki düşünceler farklı olacaktı. 3-2’yi bulacağımız bir maçtı da. Onu hak ettik, gerek her şeyi yaptık. Oyuncularımla beraber bu seneki 2 hedefimizi başaracağız” dedi.

'Geceleri uyumakta zorlanıyorum'

Bu yenilgiler gözüne uyku girmediğini belirten teknik direktör, “Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş’ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş’ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Bence bugün ve hem Galatasaray maçı takım iyi performans gösterdi ama futbolda böyle oluyor. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz” diye konuştu.

'Penaltı kaçırdığını görmedim'

Santos, Rashica’nın çift vuruş sebebiyle iptal edilen penaltısıyla alakalı da, “İdmanlarda sürekli Rashica penaltı atıyor. Penaltı kaçırdığını da görmedim. Bizim penaltı sıralamamız Cenk, Rashica, Semih, Aboubakar. Bugün penaltıda garip bir durum oldu” değerlendirmesinde bulundu.
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