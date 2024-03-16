https://sputniknews.com.tr/20240316/osasuna-maci-sonrasi-ancelottiden-arda-guler-yorumu-1081762360.html
Osasuna maçı sonrası Ancelotti'den Arda Güler yorumu
Osasuna maçı sonrası Ancelotti'den Arda Güler yorumu
Sputnik Türkiye
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için "Sadece büyük... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T23:05+0300
2024-03-16T23:05+0300
2024-03-16T23:05+0300
spor
carlo ancelotti
arda güler
real madrid
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" şeklinde konuştu.Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı" değerlendirmesinde bulundu.Son dönemlerde ırkçı söylemlere maruz kaldığından sürekli gündemde olan Vinicius, Osasuna maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımında yer almayacak.'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi'Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi" çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240313/kiralanmasi-gundemdeydi-real-madridde-arda-guler-karari-kesinlesti-1081645130.html
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carlo ancelotti, arda güler, real madrid
carlo ancelotti, arda güler, real madrid
Osasuna maçı sonrası Ancelotti'den Arda Güler yorumu
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir" yorumunda bulundu.
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, deplasmanda 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 85. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler'in 90+3. dakikada futbolseverleri heyecanlandıran şutuyla ilgili bir soruya cevap verdi.
Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" şeklinde konuştu.
Karşılaşmanın en iyisi olan ve iki gol atan Vinicius'un ise "sonucu belirleyen bir futbolcu" olduğunu söyleyen Ancelotti, "Her alanda etkili bir futbolcu. Farklılık yaratıyor. Üzerinde çok baskı var, kendini biraz daha kontrol etmeli. Ama fazla söze gerek yok, olağanüstü bir maç oynadı" değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemlerde ırkçı söylemlere maruz kaldığından sürekli gündemde olan Vinicius, Osasuna maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta takımında yer almayacak.
'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi'
Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi" çağrısında bulundu.