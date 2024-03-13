https://sputniknews.com.tr/20240313/kiralanmasi-gundemdeydi-real-madridde-arda-guler-karari-kesinlesti-1081645130.html

Kiralanması gündemdeydi: Real Madrid'de Arda Güler kararı kesinleşti

Kiralanması gündemdeydi: Real Madrid'de Arda Güler kararı kesinleşti

Sputnik Türkiye

Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen ve LaLiga'daki Celta Vigo karşılaşmasında ilk golünü kaydeden Arda Güler, sıkıntılı günleri geride... 13.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-13T09:36+0300

2024-03-13T09:36+0300

2024-03-13T09:36+0300

spor

arda güler

real madrid

carlo ancelotti

transfer

futbolcu

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Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, Arda Güler'in geleceği hakkında karar aldı.Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre oynayamayan Arda Güler, sakatlık sürecini atlattıktan sonra ilk gol sevincini yaşadı.Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermemesi nedeniyle mutsuz olduğu ve kiralık gönderileceği haberleri yapılan Arda Güler, Celta Vigo'ya attığı golle kötü günleri geride bıraktı.Kiralanması gündeme gelmiştiTakımdaki geleceği merak konusu olan Arda Güler'in adı; Milan, Tottenham ve Bayer Leverkusen ile anılırken oynayabileceği bir kulübe kiralanması gündemdeydi.Her fırsatta Real Madrid'de kalmak istediğini ve kiralık olarak başka bir kulüpte forma giymeyeceğini kaydeden Arda Güler için dev kulüpler Real Madrid'in kapısını aşındırırken İspanyol devi kararını verdi.İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'de aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için son karar verildi.Takımda kalacakArda Güler'in Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan Real Madrid yönetimi, genç yeteneğin Real'de daha fazla süre alacağı ve gelişeceği düşüncesiyle takımda tutma kararı aldı.Arda Güler için 20 + 10 milyon Euro'luk bir yatırım yapan ve kalitesine her zaman inanan Florentino Pérez ve Sanchez, milli yıldıza dair olan inançlarını da Carlo Ancelotti'ye aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html

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Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, carlo ancelotti, transfer, futbolcu