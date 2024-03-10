https://sputniknews.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Sputnik Türkiye
Real Madrid forması giyen Arda Güler, sonradan oyuna girdiği Celta Vigo maçında fileleri havalandırdı. Arda Güler böylece Real Madrid formasıyla ilk golünü... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T22:28+0300
2024-03-10T22:28+0300
2024-03-10T22:54+0300
spor
arda güler
real madrid
türkiye
carlo ancelotti
futbol
maç
ispanya
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.Ancelotti 90. dakikada oyuna Arda'yı aldıReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.Real Madrid'den gol paylaşımıReal Madrid, Güler'in golünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
22:28 10.03.2024 (güncellendi: 22:54 10.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Real Madrid forması giyen Arda Güler, sonradan oyuna girdiği Celta Vigo maçında fileleri havalandırdı. Arda Güler böylece Real Madrid formasıyla ilk golünü atmış oldu.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.
Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Ancelotti 90. dakikada oyuna Arda'yı aldı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.
Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.
Real Madrid'den gol paylaşımı
Real Madrid, Güler'in golünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.