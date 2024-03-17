https://sputniknews.com.tr/20240317/bakan-yerlikaya-ust-uste-iki-operasyon-duyurdu-kacakcilar-ve-bahiscilere-baskin-yapildi--1081766647.html

Bakan Yerlikaya, üst üste iki operasyon duyurdu: Kaçakcılar ve bahiscilere baskın yapıldı

Bakan Yerlikaya, üst üste iki operasyon duyurdu: Kaçakcılar ve bahiscilere baskın yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 saat içinde Van ve Aydın'da kaçak külçe altın ve bahis sitelerine yönelik operasyonlar yapıldığını duyurdu. 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T15:03+0300

2024-03-17T15:03+0300

2024-03-17T15:12+0300

türkiye

ali yerlikaya

yasadışı

yasadışı bahis

kaçak

altın

içişleri bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080139692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97097ad697407526fc51e1a425fae16f.jpg

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X sosyal medya hesabından gün içinde yapılan operasyonları anlattı. Bakan, altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen AYAR-2 operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altının ele geçirildiğini ve piyasa değeri 215 milyon tllik altına el koyulduğunu belirtti. 'Übeyit Bartin adlı anonim sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı'Yerlikaya ayrıca Aydın'da da, yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan ve bahis oynatan kişilerden olduğu iddia edilen Übeyit Bartin'in de yakalandığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240317/yerlikaya-duyurdu-izmirde-yasadisi-multecilerin-kaldigi-otellere-operasyon-yapildi--1081762762.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, yasadışı, yasadışı bahis, kaçak, altın, içişleri bakanlığı