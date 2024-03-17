Bakan Yerlikaya, üst üste iki operasyon duyurdu: Kaçakcılar ve bahiscilere baskın yapıldı
15:03 17.03.2024 (güncellendi: 15:12 17.03.2024)
© AA / Erhan Elaldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Erhan Elaldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 saat içinde Van ve Aydın'da kaçak külçe altın ve bahis sitelerine yönelik operasyonlar yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, X sosyal medya hesabından gün içinde yapılan operasyonları anlattı. Bakan, altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen AYAR-2 operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altının ele geçirildiğini ve piyasa değeri 215 milyon tllik altına el koyulduğunu belirtti.
Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 8️⃣8️⃣ Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
❌Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2️⃣1️⃣5️⃣ Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu❗️
Kaçakçıların… pic.twitter.com/q2imaQNbbR
'Übeyit Bartin adlı anonim sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı'
Yerlikaya ayrıca Aydın'da da, yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan ve bahis oynatan kişilerden olduğu iddia edilen Übeyit Bartin'in de yakalandığını açıkladı.
Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan “Übeyit Bartin”, Aydın’da düzenlenen “SİBERGÖZ-27” operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
Ülkemizin dört bir yanında… pic.twitter.com/JnvNRFZ6W0