https://sputniknews.com.tr/20240317/yerlikaya-duyurdu-izmirde-yasadisi-multecilerin-kaldigi-otellere-operasyon-yapildi--1081762762.html
Yerlikaya duyurdu: İzmir'de yasadışı mültecilerin kaldığı otellere operasyon yapıldı
Yerlikaya duyurdu: İzmir'de yasadışı mültecilerin kaldığı otellere operasyon yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T09:25+0300
2024-03-17T09:25+0300
2024-03-17T09:25+0300
politika
türkiye
mülteci
göçmen
ali yerlikaya
mülteci krizi
mülteci sorunu
suriyeli mülteciler
mülteciler
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'in Basmahane ilçesinde yasadışı mültecilere kalma hizmeti sunan otellere operasyon yapıldığını açıkladı. 35 otel hakkında işlem yapıldığı ve para cezası uyguladığı belirtilirken, 40 mültecinin de yakalandığı açıklandı.Yerlikaya X sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240315/icisleri-bakani-yerlikaya-22-bin-234-operasyonda-817-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1081707222.html
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türkiye, mülteci, göçmen, ali yerlikaya, mülteci krizi, mülteci sorunu, suriyeli mülteciler, mülteciler
türkiye, mülteci, göçmen, ali yerlikaya, mülteci krizi, mülteci sorunu, suriyeli mülteciler, mülteciler
Yerlikaya duyurdu: İzmir'de yasadışı mültecilerin kaldığı otellere operasyon yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandığını ve 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'in Basmahane ilçesinde yasadışı mültecilere kalma hizmeti sunan otellere operasyon yapıldığını açıkladı. 35 otel hakkında işlem yapıldığı ve para cezası uyguladığı belirtilirken, 40 mültecinin de yakalandığı açıklandı.
Yerlikaya X sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: