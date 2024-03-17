https://sputniknews.com.tr/20240317/yerlikaya-duyurdu-izmirde-yasadisi-multecilerin-kaldigi-otellere-operasyon-yapildi--1081762762.html

Yerlikaya duyurdu: İzmir'de yasadışı mültecilerin kaldığı otellere operasyon yapıldı

Yerlikaya duyurdu: İzmir'de yasadışı mültecilerin kaldığı otellere operasyon yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de düzenlenen 'KALKAN-15' operasyonlarında düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otel hakkında işlem yapılarak... 17.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-17T09:25+0300

2024-03-17T09:25+0300

2024-03-17T09:25+0300

politika

türkiye

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göçmen

ali yerlikaya

mülteci krizi

mülteci sorunu

suriyeli mülteciler

mülteciler

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'in Basmahane ilçesinde yasadışı mültecilere kalma hizmeti sunan otellere operasyon yapıldığını açıkladı. 35 otel hakkında işlem yapıldığı ve para cezası uyguladığı belirtilirken, 40 mültecinin de yakalandığı açıklandı.Yerlikaya X sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20240315/icisleri-bakani-yerlikaya-22-bin-234-operasyonda-817-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1081707222.html

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türkiye, mülteci, göçmen, ali yerlikaya, mülteci krizi, mülteci sorunu, suriyeli mülteciler, mülteciler