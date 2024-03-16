https://sputniknews.com.tr/20240316/yokten-vakif-universitelerine-ogretim-elemani-ucretlerine-iliskin-yazi-1081744678.html
YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğretim elemanı ücretlerine ilişkin yazı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğretim elemanı ücretlerine ilişkin yazı
Sputnik Türkiye
YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T00:11+0300
2024-03-16T00:11+0300
2024-03-16T00:27+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
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vakıf
vakıf üniversiteleri
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar verdi.YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20240303/yok-baskani-ozvar-biz-farkli-ulkelerden-kulturlerden-gelen-bircok-yabanci-ogrenciye-kucak-actik-1081329991.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), üniversite, vakıf, vakıf üniversiteleri
YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğretim elemanı ücretlerine ilişkin yazı
00:11 16.03.2024 (güncellendi: 00:27 16.03.2024)
YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar verdi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.
Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.
Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.
Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.