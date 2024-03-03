https://sputniknews.com.tr/20240303/yok-baskani-ozvar-biz-farkli-ulkelerden-kulturlerden-gelen-bircok-yabanci-ogrenciye-kucak-actik-1081329991.html

YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık

YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T23:19+0300

2024-03-03T23:19+0300

2024-03-03T23:19+0300

türkiye

erol özvar

yabancı

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

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Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2024) bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.Özvar, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, işbirliklerinin ülkeler ve topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, çatışmalardan ziyade diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunduğunu söyledi.Eğitim ve kültür alanındaki işbirliklerini de önemsediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:'Ortaklıklar ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi'YÖK Başkanı Özvar, kültürel bağlantısı olan ülkelerle çalışma şiarlarının olduğunu belirterek, Türki devletlerle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Özbek-Türk Üniversitesi gibi üniversitelerle işbirliklerinin bulunduğunu dile getirdi.Kazakistan'da, Kırgızistan'da çeşitli ortaklıklarının olduğunu, yükseköğrenim alanında güçlü bağlar kurduklarını aktaran Özvar, "Bu ilişkiler aynı zamanda kültürel, bilimsel ve teknolojik yönlerde ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi. Türki devletler bağlamında Türki Üniversiteler Birliği bölgesel işbirliği için gerçekten çok önemli. Bu daha da büyük işbirliğine sebebiyet vermekte" diye konuştu.Akademik alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Özvar, Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu, işbirliklerini daha da kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Arap ülkeleriyle olan işbirliğine de değinen Özvar, son zamanlarda Orta Doğu'da bazı kardeş ülkelerde yürüttükleri çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.Arap Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldığını hatırlatan Özvar, "Yükseköğrenimin işbirliği üzerindeki etkisini gördüm" değerlendirmesinde bulundu.Özvar, panelde katılımcıların sorularını da yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20240219/yokten-bu-yil-faaliyete-gececek-turkiye-azerbaycan-universitesine-iliskin-aciklama-1080892347.html

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erol özvar, yabancı, yök, yükseköğretim kurulu (yök)