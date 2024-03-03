YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
09:00
3 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
09:14
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
09:46
1 dk
SESLİ HABER
Alman subayların planı ifşa oldu
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
10:14
1 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya’da ‘kölelik çağı’ tekrar başladı
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Sirius, Dünya Gençlik Festivali 2024’e ev sahipliği yapacak
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
11:34
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
12:10
1 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
12:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
12:49
1 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
18:24
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
18:52
2 dk
SESLİ HABER
10 soruda kira beyannamesi
20:00
4 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekil Putin’in konuşmalarını değerlendirdi: Küresel güvenlik ancak Rusya ile sağlanabilir
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Whakaari Yanardağı patlamasında tur şirketleri suçlu bulundu
20:38
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
20:50
1 dk
SESLİ HABER
Simonyan: Alman subayların ses kaydı var
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Hint askeri uzman Sodhi, Putin'in 'Avrasya' tezinin önemine değindi
21:11
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
21:24
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
21:38
2 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: Biden kopya kullanıyor
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
22:16
3 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
22:32
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
22:48
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
23:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
23:19
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
23:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240303/yok-baskani-ozvar-biz-farkli-ulkelerden-kulturlerden-gelen-bircok-yabanci-ogrenciye-kucak-actik-1081329991.html
YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık
YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T23:19+0300
2024-03-03T23:19+0300
türkiye
erol özvar
yabancı
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1e/1045094242_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_68451ab2614bdfa72bdd3d70c1194ae4.jpg
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2024) bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.Özvar, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, işbirliklerinin ülkeler ve topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, çatışmalardan ziyade diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunduğunu söyledi.Eğitim ve kültür alanındaki işbirliklerini de önemsediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:'Ortaklıklar ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi'YÖK Başkanı Özvar, kültürel bağlantısı olan ülkelerle çalışma şiarlarının olduğunu belirterek, Türki devletlerle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Özbek-Türk Üniversitesi gibi üniversitelerle işbirliklerinin bulunduğunu dile getirdi.Kazakistan'da, Kırgızistan'da çeşitli ortaklıklarının olduğunu, yükseköğrenim alanında güçlü bağlar kurduklarını aktaran Özvar, "Bu ilişkiler aynı zamanda kültürel, bilimsel ve teknolojik yönlerde ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi. Türki devletler bağlamında Türki Üniversiteler Birliği bölgesel işbirliği için gerçekten çok önemli. Bu daha da büyük işbirliğine sebebiyet vermekte" diye konuştu.Akademik alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Özvar, Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu, işbirliklerini daha da kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Arap ülkeleriyle olan işbirliğine de değinen Özvar, son zamanlarda Orta Doğu'da bazı kardeş ülkelerde yürüttükleri çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.Arap Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldığını hatırlatan Özvar, "Yükseköğrenimin işbirliği üzerindeki etkisini gördüm" değerlendirmesinde bulundu.Özvar, panelde katılımcıların sorularını da yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/yokten-bu-yil-faaliyete-gececek-turkiye-azerbaycan-universitesine-iliskin-aciklama-1080892347.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/1e/1045094242_60:0:1221:871_1920x0_80_0_0_ef7e8092e3885b05a880227d4900f27a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erol özvar, yabancı, yök, yükseköğretim kurulu (yök)
erol özvar, yabancı, yök, yükseköğretim kurulu (yök)

YÖK Başkanı Özvar: Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık

23:19 03.03.2024
© AA / Esra BilginErol Özvar
Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA / Esra Bilgin
Abone ol
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar" dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2024) bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.
Özvar, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, işbirliklerinin ülkeler ve topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, çatışmalardan ziyade diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunduğunu söyledi.
Eğitim ve kültür alanındaki işbirliklerini de önemsediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:
"Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık. Üniversitelerde artık rahatlıkla tahsil görebiliyorlar. Kendi kültürlerini bize tanıtabiliyorlar biz de kendi kültürümüzü onlara tanıtabiliyoruz. Farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu düşünüyorum, özellikle Anadolu'da barış halinde yaşamaları kültürel bir mirasımızdır. Bizim yapmaya çalıştığımız, kapsayıcı bir eğitim ortamının üniversitelerde hazırlanmasıdır. Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar. Gerçekten Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edinmiş oldukları kültürel bilgilerle ülkelerimiz arasında çok daha etkili ilişkiler kurabiliyorlar."

'Ortaklıklar ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi'

YÖK Başkanı Özvar, kültürel bağlantısı olan ülkelerle çalışma şiarlarının olduğunu belirterek, Türki devletlerle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Özbek-Türk Üniversitesi gibi üniversitelerle işbirliklerinin bulunduğunu dile getirdi.
Kazakistan'da, Kırgızistan'da çeşitli ortaklıklarının olduğunu, yükseköğrenim alanında güçlü bağlar kurduklarını aktaran Özvar, "Bu ilişkiler aynı zamanda kültürel, bilimsel ve teknolojik yönlerde ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi. Türki devletler bağlamında Türki Üniversiteler Birliği bölgesel işbirliği için gerçekten çok önemli. Bu daha da büyük işbirliğine sebebiyet vermekte" diye konuştu.
Akademik alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Özvar, Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu, işbirliklerini daha da kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Arap ülkeleriyle olan işbirliğine de değinen Özvar, son zamanlarda Orta Doğu'da bazı kardeş ülkelerde yürüttükleri çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.
Arap Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldığını hatırlatan Özvar, "Yükseköğrenimin işbirliği üzerindeki etkisini gördüm" değerlendirmesinde bulundu.
Özvar, panelde katılımcıların sorularını da yanıtladı.
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
TÜRKİYE
YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
19 Şubat, 19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала