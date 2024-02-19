https://sputniknews.com.tr/20240219/yokten-bu-yil-faaliyete-gececek-turkiye-azerbaycan-universitesine-iliskin-aciklama-1080892347.html
YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T19:58+0300
2024-02-19T19:58+0300
2024-02-19T19:58+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
azerbaycan
türkiye
üniversite
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önderliğinde Bakü'de ortak üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de kurulmasına dair mutabakat zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak.Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada yeni bir uluslararası üniversite modeli olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ortak-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1080886078.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), azerbaycan, türkiye, üniversite, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev
yök, yükseköğretim kurulu (yök), azerbaycan, türkiye, üniversite, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev
YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önderliğinde Bakü'de ortak üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.
İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de kurulmasına dair mutabakat zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak.
Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.
Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.
YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada yeni bir uluslararası üniversite modeli olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.