https://sputniknews.com.tr/20240219/yokten-bu-yil-faaliyete-gececek-turkiye-azerbaycan-universitesine-iliskin-aciklama-1080892347.html

YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama

YÖK'ten bu yıl faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulacak Türkiye-Azerbaycan... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T19:58+0300

2024-02-19T19:58+0300

2024-02-19T19:58+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

azerbaycan

türkiye

üniversite

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in önderliğinde Bakü'de ortak üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de kurulmasına dair mutabakat zaptı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak.Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada yeni bir uluslararası üniversite modeli olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-ortak-basin-toplantisi-gerceklestiriyor-1080886078.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), azerbaycan, türkiye, üniversite, recep tayyip erdoğan, ilham aliyev