https://sputniknews.com.tr/20240316/tarihi-eserin-satisina-ortaklik-vaadiyle-dolandiricilik-2-gozalti-1081759624.html
Tarihi eserin satışına ortaklık vaadiyle dolandırıcılık: 2 gözaltı
Tarihi eserin satışına ortaklık vaadiyle dolandırıcılık: 2 gözaltı
Sputnik Türkiye
Denizli'de sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin euro dolandırdıkları ortaya çıkan 2 kişi gözaltına alındı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T18:31+0300
2024-03-16T18:31+0300
2024-03-16T18:31+0300
yaşam
denizli
dolandırıcılık
tarihi eser
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Metin Y. tarihi eser göstererek satışına ortak etme vaadiyle 2 kişinin kendisini dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.İzmir'de bulundukları belirlenen 72 yaşındaki M.E.U., 39 yaşındaki E.Y. ve 70 yaşındaki H.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüphelilerden M.E.U ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı.Şüphelilerin Metin Y'nin yanına kendi hazırladıkları küple gelerek yardım istedikleri, çekiç yardımıyla kırdıkları küpün içinden çıkan altın görünümlü 3 heykeli gösterdikleri, güvenini kazanmak için heykelleri Metin Y'ye bıraktıkları ve satışından elde edilecek gelire ortak olması için 10 bin euro aldıkları, bir süre sonra tekrar para istedikleri anlaşıldı.Denizli Müze Müdürlüğü'ne gönderilen heykellerin ise sahte olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/ahmet-hakan-eylem-tok-uzerine-titredigi-arsiz-oglunun-hayatini-kararttiginin-bile-farkinda-degil-1081753668.html
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denizli, dolandırıcılık, tarihi eser
denizli, dolandırıcılık, tarihi eser
Tarihi eserin satışına ortaklık vaadiyle dolandırıcılık: 2 gözaltı
Denizli'de sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin euro dolandırdıkları ortaya çıkan 2 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Metin Y. tarihi eser göstererek satışına ortak etme vaadiyle 2 kişinin kendisini dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.
İzmir'de bulundukları belirlenen 72 yaşındaki M.E.U., 39 yaşındaki E.Y. ve 70 yaşındaki H.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüphelilerden M.E.U ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı.
Şüphelilerin Metin Y'nin yanına kendi hazırladıkları küple gelerek yardım istedikleri, çekiç yardımıyla kırdıkları küpün içinden çıkan altın görünümlü 3 heykeli gösterdikleri, güvenini kazanmak için heykelleri Metin Y'ye bıraktıkları ve satışından elde edilecek gelire ortak olması için 10 bin euro aldıkları, bir süre sonra tekrar para istedikleri anlaşıldı.
Denizli Müze Müdürlüğü'ne gönderilen heykellerin ise sahte olduğu tespit edildi.