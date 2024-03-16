https://sputniknews.com.tr/20240316/tarihi-eserin-satisina-ortaklik-vaadiyle-dolandiricilik-2-gozalti-1081759624.html

Tarihi eserin satışına ortaklık vaadiyle dolandırıcılık: 2 gözaltı

Tarihi eserin satışına ortaklık vaadiyle dolandırıcılık: 2 gözaltı

Sputnik Türkiye

Denizli'de sahte tarihi eserin satışına ortak etme vaadiyle bir kişiyi 10 bin euro dolandırdıkları ortaya çıkan 2 kişi gözaltına alındı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T18:31+0300

2024-03-16T18:31+0300

2024-03-16T18:31+0300

yaşam

denizli

dolandırıcılık

tarihi eser

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Metin Y. tarihi eser göstererek satışına ortak etme vaadiyle 2 kişinin kendisini dolandırdığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.İzmir'de bulundukları belirlenen 72 yaşındaki M.E.U., 39 yaşındaki E.Y. ve 70 yaşındaki H.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri belirtilen şüphelilerden M.E.U ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, H.M. ise serbest bırakıldı.Şüphelilerin Metin Y'nin yanına kendi hazırladıkları küple gelerek yardım istedikleri, çekiç yardımıyla kırdıkları küpün içinden çıkan altın görünümlü 3 heykeli gösterdikleri, güvenini kazanmak için heykelleri Metin Y'ye bıraktıkları ve satışından elde edilecek gelire ortak olması için 10 bin euro aldıkları, bir süre sonra tekrar para istedikleri anlaşıldı.Denizli Müze Müdürlüğü'ne gönderilen heykellerin ise sahte olduğu tespit edildi.

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