Ahmet Hakan: Eylem Tok üzerine titrediği arsız oğlunun hayatını kararttığının bile farkında değil

Hiçbir konuda birlik sağlayamayan Türkiye, ilk kez Eylem Tok ve oğluyla ilgili aynı hislerde buluştu.

New York fotoğraflarından önce... Öfke vardı. Kızgınlık vardı. Ayıplama vardı.

New York fotoğraflarından sonra ise... Nefret var. Tiksinme var. İğrenme var.

Anne Eylem Tok, öyle şuursuz bir insan ki...

Üzerine titrediği arsız oğlunun hayatını kararttığının bile farkında değil.

Yapıp ettikleriyle hem kendisini hem de oğlunu Türkiye’de insan içine çıkamaz hale getirdiğinin farkında bile değil.

Hele bir durun. Bunlar, çok yakında yurtdışında da insan içine çıkamaz hale gelecekler.

Öyle perişan etti ki durumu Eylem Tok...

Baba Bülent Cihantimur’un acılı aileyle temas kurduğu açıklaması da oğlu Timur’un gelip Türkiye’de yargılanmasını istemesi de durumu kurtaramıyor.