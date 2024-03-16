https://sputniknews.com.tr/20240316/rusyadan-bm-genel-sekreter-yardimcisina-suclama-iskence-ile-ilgili-yalan-bilgiler-yayiyor-1081759080.html

Rusya’dan BM Genel Sekreter Yardımcısı’na suçlama: İşkence ile ilgili yalan bilgiler yayıyor

Rusya’dan BM Genel Sekreter Yardımcısı’na suçlama: İşkence ile ilgili yalan bilgiler yayıyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’yu Rusya’da işkence iddialarının yer aldığı yalan... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T17:47+0300

2024-03-16T17:47+0300

2024-03-16T17:47+0300

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’ya Rusya’da işkence iddialarının yer aldığı yalan bilgiler yaydığına dair suçlama yöneltti.Dün BM Güvenlik Konseyi, Kiev’in talep ettiği ve Rusya’nın yeni bölgelerindeki devlet başkanlığı seçimlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan Ukrayna konulu toplantı düzenledi. DiCarlo yaptığı konuşmada Ukrayna Soruşturma Komisyonu’nun ‘bugün açıklanan yeni raporunun Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nda Rus yetkililer tarafından sivillere yönelik işkencenin yaygın ve sistematik olduğu yönündeki önceki bulgularına ek bilgi sağladığını’ söyledi.Polyanskiy, “Sayın Rosemary DiCarlo’nun, Rusya’daki işkenceye ilişkin düpedüz yalan bilgileri yayarken, Gonzalo’nun (gazeteci, ABD vatandaşı Gonzalo Lira) Kiev rejiminin işkencesi sonucu trajik ölümünden bahsetme cesaretini bulamamış olması da üzüntü vericidir. Bu arada, kendi yurttaşının ölümünden” diye konuştu.Rus diplomat, “Yoksa bu tür hikayeler sizin veya BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin ilgisini çekmiyor mu?” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Gonzalo Lira’nın ölümünü duyurarak ABD yönetimini, Biden’ı ve Vladimir Zelenskiy’i eleştiren Lira’nın ‘hapsedilmesine ve işkence görmesine’ göz yummakla suçlamıştı. Rusya’nın BM Daimi Misyonu, Rusya’nın bu ölümün arkasında Kiev rejiminin olduğuna ve kendi suç mantığına uymayan herkesi yok etmeye çalıştığına inandığını ifade etmişti. Gonzalo Lira’nın Ukrayna’da cezaevinde öldüğü ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulanmıştı.

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