Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna'yı terk etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Ekmek ve simit fiyatlarındaki yükseklik toplumun tahammül gücünü zorlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Frank Zappa'nın hayatı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
15:21
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
15:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Milletvekilinden Macron’a suçlama
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Donetsk Belediye Başkanı duyurdu: Saldırı sonucu üç çocuk öldü
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman yorumladı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
20:07
3 dk
SESLİ HABER
2. Dünya Savaşı gazisi oyunu kullandı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemciler: Yalan, Batı’nın elindeki güçlü silah
20:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD açıkladı: Yemen’de Husilere ait füzeler ve İHA’lar vuruldu
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Putin'den Rusya’da bir ilk
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
00:00
1 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
00:11
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
00:21
2 dk
SESLİ HABER
Alman hükümetinde çatlak
03:22
2 dk
SESLİ HABER
Papa Francis’ten Ukrayna'ya ‘beyaz bayrak’ mesajı
05:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
05:14
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
05:29
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
05:43
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
05:54
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Rusya, NATO ile çatışma istemiyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
07:22
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
11 dk
SESLİ HABER
Milletvekilinden Macron’a suçlama
07:48
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını açıkladı: ABD, Kiev’in hava savunma potansiyelini geri kazanmasına imkan sağlamayacak
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
08:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı, Batı’nın planlarını ortaya çıkardı
08:22
1 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Türkiye'yle ilişkilerimizde çok önemli bir şey yaşanıyor
08:35
1 dk
SESLİ HABER
Macron’a uyarı: Önemli konular NATO ile istişare edilmeli
08:47
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa'nın silah ithalatı iki katına çıktı
09:00
3 dk
SESLİ HABER
NATO, Kırım’a bile üs kurmak istedi
09:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden ‘yabancı militan’ itirafı
09:26
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
09:39
1 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
09:50
1 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Muradov: Ticari deniz seferleri Türk ekonomisi için de önemli
10:15
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı komutanlar, Zelenskiy'i devirmeyi tartışıyor'
10:31
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: ABD, Rusya’yı kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar harcayacak
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Donetsk Belediye Başkanı duyurdu: Saldırı sonucu üç çocuk öldü
11:24
1 dk
SESLİ HABER
Stoltenberg'den Rus hipersonik silahlarına dair açıklama
11:35
3 dk
SESLİ HABER
Uluslararası gözlemciler: Yalan, Batı’nın elindeki güçlü silah
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: ABD, Ukrayna’ya asker göndermeyecek
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
16:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Biden soru cevaplamak isteyince gazetecileri kovdular
16:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD açıkladı: Yemen’de Husilere ait füzeler ve İHA’lar vuruldu
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Rusya’nın çok gerisindeyiz
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
17:35
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
17:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye bağımsız bir oyuncu olduğunu gösterdi
18:09
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:24
2 dk
SESLİ HABER
2. Dünya Savaşı gazisi oyunu kullandı
18:51
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat direktörü: Rusya, Ukrayna’da avantaj elde ediyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:13
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan, İsrail’in saldırganlık politikasını sürdürdüğünü söyledi
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman yorumladı ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişimini yorumladı
21:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukraynayi-terk-etti-1081755395.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna'yı terk etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna'yı terk etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Batı'nın Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T15:23+0300
2024-03-16T15:26+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
nato
avrupa birliği
moldova
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_94c4a7539d2628ad634b67db158c8538.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklarını görerek Kiev'i terk ettiğini söyledi.Zaharova, "Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve Kiev'e güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden NATO ülkeleri, Macronlar, Borrelller, Blinkenler ve diğerleri şimdi onu terk ediyorlar" dedi.Ukrayna'yı, Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve ona güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden aynı NATO ülkelerinin, aynı Macron'ların, Borrel'lerin ve diğer tüm Blinken'lerin şimdi onu nasıl terk ettiklerini görsünler, hepimiz görelim ve bunu sonsuza dek hatırlayalım.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin Ukrayna halkını ve egemenliğini savunmayacaklarını, sadece ülkeyi finansal kazanç ve Rusya'ya karşı savaş için kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'yı bir bahçeye, diğer ülkeleri ise bir ormana benzeten açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, "İlk başta Ukrayna ile bir nevi birlikteydiler, hatırlıyor musunuz? Birleşik bir cepheden, hep birlikte olduklarından, Ukrayna'nın bu güzel bahçenin bir parçası olacağından bahsediyorlardı. Ama her şey tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve tüm enkaz Ukrayna'ya kaldı" dedi.'ABD, Rusya başkanlık seçimleri öncesinde sahte belgeler hazırladı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'daki başkanlık seçimleri öncesinde ve oylama sırasında insanları korkutmak amacıyla çok sayıda sahte belge hazırladığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova ayrıca Washington'un Rusya başkanlık seçimlerinde oylama sürecini baltalamak için bilgisayar korsanlarını kullandığını da dile getirdi.'Ermenistan'ı Rusya karşıtı politikalar izlemesinin sonuçları konusunda uyardık'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Moskova'nın Ermenistan'la, Batılı ülkelerin Erivan'ı Rusya karşıtı bir çizgiye sürüklemesini görüştüğünü ve Ermenistan'ı riskler konusunda uyardığını söyledi.Zaharova açıklamasında, "Ne yazık ki bu eğilimi uzun zamandır görüyoruz ve bu konuda konuşuyoruz. Çok gizli de olsa Ermeni meslektaşlarımızla, ortaklarımızla tek bir amaç için konuşuyoruz: Uyarmak" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, ABD'nin ve genel olarak Batı'nın sadece on yıllardır değil, yüzyıllardır ülkeleri ve halkları kendi araçları olarak görme taktiklerini kullandıklarını ve bunu yaparken de iyi niyetlerini gizlediklerini çok iyi bildiklerini ifade etti.Ermenistan'ın egemenliğini korumasını ve ulusal çıkarlara dayalı bir politika oluşturmasını Moskova'nın içtenlikle istediğinin altını çizen Zaharova, ulusal çıkarların 'Brüksel'de ya da başka bir başkentte birilerinin' yazdıklarında değil; halkın kültürel kimliğini yansıtan ve Ermenistan'da yaşayan ve çocuklarını yetiştiren insanların çıkarlarıyla bağlantılı olan menfaatler olduğunu vurguladı.Moskova'nın birçok kez Ermenistan'ın imdadına yetiştiğini ve onu savunduğunu ifade eden Zaharova, "Ermenistan'da niyetimizin samimiyetine dair kafasında soru işaretleri olan varsa, bence bunun tarihsel bir cevabı var. O da Ermenistan'ı savunan adamlarımızın sayısıdır. Ve Rus liderliğinin ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgede akan kanı defalarca durdurmak için gösterdiği çabalardır" dedi.'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmek Ermenistan'ın çıkarlarına hizmet etmiyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmesinin Batı'yla 'flört etmeye' değil, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayanması gerektiğini, böyle bir kararın ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını söyledi.Her ülkenin belirli nedenlere ve faktörlere bağlı olarak hangi birliklerle ilişki geliştirmek istediğini seçmekte özgür olduğunun altını çizen Zaharova, "Bu, gerçekliğe, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayalı olarak yapılmalı ve hiçbir durumda bu oyuna getirilmemeli. Batı senaryolarına göre başka bir sahnelemenin cazibesine kapılmamalı. Ve biliyorsunuz, bir şekilde buna alet olmamak çok tehlikeli, çünkü bunlar güvenlik meseleleri" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erivan'daki siyasetçilerin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermeni vatandaşları üzerindeki 'olumsuz rolüne ilişkin' görüş empoze ettiklerini nedenini bilmediğini vurguladı.Zaharova açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:Zaharova, Erivan'ın eninde sonunda karar vereceğini ancak bunun 'var olmayan gerçekler' temelinde yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.'Transdinyester'de Batı'nın emriyle entrika kuruyorlar'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği mülakatta, Moldova makamlarının Batı'nın emriyle ve halkının çıkarlarına aykırı olarak Transdinyester'de Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy vermek isteyenlere karşı entrikalar kurduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın Kişinev ile ilişkilerinden bağımsız olarak, Rusya'daki Moldova vatandaşlarının Moldova seçimlerine katılmalarına her zaman izin verdiğini belirterek mevcut Moldova makamlarının bunu yapmadığını vurguladı.Moldovalı bu tür eylemlerinin 'ABD'den gelen siyasi bir emir olduğunu, zira Kişinev'deki yetkililerin Rus düşmanlığının tatbiki için para aldığını' vurgulayan Zaharova, Moldova siyasetinde hükümet de yer alanlar da dahil olmak üzere, Rus düşmanlığını 'içselleştirmiş' bazı politikacılar olduğunu belirterek, "Bu insanlar Rusya'ya ya da Ruslara biraz kötülük yapma fırsatına sahip olmak için fazladan para ödeyebilirler" cümlesinin altını çizdi.Zaharova konuşmasının bu kısmını, "Ancak birçoğu bunu sadece para için yapıyor. Ve elbette küresel olarak tüm bunlar NATO ve AB aracılığıyla ABD tarafından çok güçlü bir şekilde destekleniyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/zaharova-butun-dunya-rusyadaki-baskanlik-secimlerini-izliyor-1081742766.html
rusya
ukrayna
avrupa birliği
moldova
ermenistan
transdinyester
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_515604d6cd6fd5923c4947fae2ab3754.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, nato, avrupa birliği, moldova, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, ermenistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, emmanuel macron, antony blinken, josep borrell
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, nato, avrupa birliği, moldova, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, ermenistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, emmanuel macron, antony blinken, josep borrell

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna'yı terk etti

15:23 16.03.2024 (güncellendi: 15:26 16.03.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Batı'nın Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklarını görerek Kiev'i terk ettiğini söyledi.
Zaharova, "Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve Kiev'e güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden NATO ülkeleri, Macronlar, Borrelller, Blinkenler ve diğerleri şimdi onu terk ediyorlar" dedi.
Ukrayna'yı, Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve ona güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden aynı NATO ülkelerinin, aynı Macron'ların, Borrel'lerin ve diğer tüm Blinken'lerin şimdi onu nasıl terk ettiklerini görsünler, hepimiz görelim ve bunu sonsuza dek hatırlayalım.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin Ukrayna halkını ve egemenliğini savunmayacaklarını, sadece ülkeyi finansal kazanç ve Rusya'ya karşı savaş için kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'yı bir bahçeye, diğer ülkeleri ise bir ormana benzeten açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, "İlk başta Ukrayna ile bir nevi birlikteydiler, hatırlıyor musunuz? Birleşik bir cepheden, hep birlikte olduklarından, Ukrayna'nın bu güzel bahçenin bir parçası olacağından bahsediyorlardı. Ama her şey tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve tüm enkaz Ukrayna'ya kaldı" dedi.

'ABD, Rusya başkanlık seçimleri öncesinde sahte belgeler hazırladı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'daki başkanlık seçimleri öncesinde ve oylama sırasında insanları korkutmak amacıyla çok sayıda sahte belge hazırladığını söyledi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD seçim arifesinde ve seçimler sırasında tamamen farklı nitelikte çok sayıda sahte yayın hazırladı. Siyasi içerik açısından, adaylar hakkında, siyasi partiler hakkında, kişiler hakkında, insanları tam anlamıyla korkutmak için çok şey yaptılar.
Zaharova ayrıca Washington'un Rusya başkanlık seçimlerinde oylama sürecini baltalamak için bilgisayar korsanlarını kullandığını da dile getirdi.

'Ermenistan'ı Rusya karşıtı politikalar izlemesinin sonuçları konusunda uyardık'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Moskova'nın Ermenistan'la, Batılı ülkelerin Erivan'ı Rusya karşıtı bir çizgiye sürüklemesini görüştüğünü ve Ermenistan'ı riskler konusunda uyardığını söyledi.
Zaharova açıklamasında, "Ne yazık ki bu eğilimi uzun zamandır görüyoruz ve bu konuda konuşuyoruz. Çok gizli de olsa Ermeni meslektaşlarımızla, ortaklarımızla tek bir amaç için konuşuyoruz: Uyarmak" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, ABD'nin ve genel olarak Batı'nın sadece on yıllardır değil, yüzyıllardır ülkeleri ve halkları kendi araçları olarak görme taktiklerini kullandıklarını ve bunu yaparken de iyi niyetlerini gizlediklerini çok iyi bildiklerini ifade etti.
Ermenistan'ın egemenliğini korumasını ve ulusal çıkarlara dayalı bir politika oluşturmasını Moskova'nın içtenlikle istediğinin altını çizen Zaharova, ulusal çıkarların 'Brüksel'de ya da başka bir başkentte birilerinin' yazdıklarında değil; halkın kültürel kimliğini yansıtan ve Ermenistan'da yaşayan ve çocuklarını yetiştiren insanların çıkarlarıyla bağlantılı olan menfaatler olduğunu vurguladı.
Moskova'nın birçok kez Ermenistan'ın imdadına yetiştiğini ve onu savunduğunu ifade eden Zaharova, "Ermenistan'da niyetimizin samimiyetine dair kafasında soru işaretleri olan varsa, bence bunun tarihsel bir cevabı var. O da Ermenistan'ı savunan adamlarımızın sayısıdır. Ve Rus liderliğinin ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgede akan kanı defalarca durdurmak için gösterdiği çabalardır" dedi.

'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmek Ermenistan'ın çıkarlarına hizmet etmiyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmesinin Batı'yla 'flört etmeye' değil, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayanması gerektiğini, böyle bir kararın ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını söyledi.
Her ülkenin belirli nedenlere ve faktörlere bağlı olarak hangi birliklerle ilişki geliştirmek istediğini seçmekte özgür olduğunun altını çizen Zaharova, "Bu, gerçekliğe, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayalı olarak yapılmalı ve hiçbir durumda bu oyuna getirilmemeli. Batı senaryolarına göre başka bir sahnelemenin cazibesine kapılmamalı. Ve biliyorsunuz, bir şekilde buna alet olmamak çok tehlikeli, çünkü bunlar güvenlik meseleleri" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erivan'daki siyasetçilerin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermeni vatandaşları üzerindeki 'olumsuz rolüne ilişkin' görüş empoze ettiklerini nedenini bilmediğini vurguladı.
Zaharova açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:
Bana öyle geliyor ki bu Ermenistan'ın gerçek atalarından kalma ve ulusal çıkarlarıyla ilgili değil. Sanırım ve eminim, zira bu tür bilgilere sahibim. Brüksel'de bir yerlerde hazırlanan bu bilgilerle, Ermeni vatandaşları şimdi bol bol beslenmeye çalışılıyor ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü hakkında bazı masallar uyduruluyor.
Zaharova, Erivan'ın eninde sonunda karar vereceğini ancak bunun 'var olmayan gerçekler' temelinde yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

'Transdinyester'de Batı'nın emriyle entrika kuruyorlar'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği mülakatta, Moldova makamlarının Batı'nın emriyle ve halkının çıkarlarına aykırı olarak Transdinyester'de Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy vermek isteyenlere karşı entrikalar kurduğunu söyledi.
Zaharova, Rusya'nın Kişinev ile ilişkilerinden bağımsız olarak, Rusya'daki Moldova vatandaşlarının Moldova seçimlerine katılmalarına her zaman izin verdiğini belirterek mevcut Moldova makamlarının bunu yapmadığını vurguladı.
Moldovalı bu tür eylemlerinin 'ABD'den gelen siyasi bir emir olduğunu, zira Kişinev'deki yetkililerin Rus düşmanlığının tatbiki için para aldığını' vurgulayan Zaharova, Moldova siyasetinde hükümet de yer alanlar da dahil olmak üzere, Rus düşmanlığını 'içselleştirmiş' bazı politikacılar olduğunu belirterek, "Bu insanlar Rusya'ya ya da Ruslara biraz kötülük yapma fırsatına sahip olmak için fazladan para ödeyebilirler" cümlesinin altını çizdi.
Zaharova konuşmasının bu kısmını, "Ancak birçoğu bunu sadece para için yapıyor. Ve elbette küresel olarak tüm bunlar NATO ve AB aracılığıyla ABD tarafından çok güçlü bir şekilde destekleniyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
DÜNYA
Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor
Dün, 21:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала