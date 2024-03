https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukraynayi-terk-etti-1081755395.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna'yı terk etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Batı'nın Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Sputnik'e yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklarını görerek Kiev'i terk ettiğini söyledi.Zaharova, "Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve Kiev'e güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden NATO ülkeleri, Macronlar, Borrelller, Blinkenler ve diğerleri şimdi onu terk ediyorlar" dedi.Ukrayna'yı, Ukrayna halkını bu korkunç katliama sürükleyen, kışkırtan ve ona güzel, parlak bir demokratik gelecek vaat eden aynı NATO ülkelerinin, aynı Macron'ların, Borrel'lerin ve diğer tüm Blinken'lerin şimdi onu nasıl terk ettiklerini görsünler, hepimiz görelim ve bunu sonsuza dek hatırlayalım.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Batılı ülkelerin Ukrayna halkını ve egemenliğini savunmayacaklarını, sadece ülkeyi finansal kazanç ve Rusya'ya karşı savaş için kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa'yı bir bahçeye, diğer ülkeleri ise bir ormana benzeten açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, "İlk başta Ukrayna ile bir nevi birlikteydiler, hatırlıyor musunuz? Birleşik bir cepheden, hep birlikte olduklarından, Ukrayna'nın bu güzel bahçenin bir parçası olacağından bahsediyorlardı. Ama her şey tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve tüm enkaz Ukrayna'ya kaldı" dedi.'ABD, Rusya başkanlık seçimleri öncesinde sahte belgeler hazırladı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'daki başkanlık seçimleri öncesinde ve oylama sırasında insanları korkutmak amacıyla çok sayıda sahte belge hazırladığını söyledi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova ayrıca Washington'un Rusya başkanlık seçimlerinde oylama sürecini baltalamak için bilgisayar korsanlarını kullandığını da dile getirdi.'Ermenistan'ı Rusya karşıtı politikalar izlemesinin sonuçları konusunda uyardık'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Moskova'nın Ermenistan'la, Batılı ülkelerin Erivan'ı Rusya karşıtı bir çizgiye sürüklemesini görüştüğünü ve Ermenistan'ı riskler konusunda uyardığını söyledi.Zaharova açıklamasında, "Ne yazık ki bu eğilimi uzun zamandır görüyoruz ve bu konuda konuşuyoruz. Çok gizli de olsa Ermeni meslektaşlarımızla, ortaklarımızla tek bir amaç için konuşuyoruz: Uyarmak" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, ABD'nin ve genel olarak Batı'nın sadece on yıllardır değil, yüzyıllardır ülkeleri ve halkları kendi araçları olarak görme taktiklerini kullandıklarını ve bunu yaparken de iyi niyetlerini gizlediklerini çok iyi bildiklerini ifade etti.Ermenistan'ın egemenliğini korumasını ve ulusal çıkarlara dayalı bir politika oluşturmasını Moskova'nın içtenlikle istediğinin altını çizen Zaharova, ulusal çıkarların 'Brüksel'de ya da başka bir başkentte birilerinin' yazdıklarında değil; halkın kültürel kimliğini yansıtan ve Ermenistan'da yaşayan ve çocuklarını yetiştiren insanların çıkarlarıyla bağlantılı olan menfaatler olduğunu vurguladı.Moskova'nın birçok kez Ermenistan'ın imdadına yetiştiğini ve onu savunduğunu ifade eden Zaharova, "Ermenistan'da niyetimizin samimiyetine dair kafasında soru işaretleri olan varsa, bence bunun tarihsel bir cevabı var. O da Ermenistan'ı savunan adamlarımızın sayısıdır. Ve Rus liderliğinin ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu bölgede akan kanı defalarca durdurmak için gösterdiği çabalardır" dedi.'Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmek Ermenistan'ın çıkarlarına hizmet etmiyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çekilmesinin Batı'yla 'flört etmeye' değil, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayanması gerektiğini, böyle bir kararın ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını söyledi.Her ülkenin belirli nedenlere ve faktörlere bağlı olarak hangi birliklerle ilişki geliştirmek istediğini seçmekte özgür olduğunun altını çizen Zaharova, "Bu, gerçekliğe, ülkenin gerçek ihtiyaçlarına dayalı olarak yapılmalı ve hiçbir durumda bu oyuna getirilmemeli. Batı senaryolarına göre başka bir sahnelemenin cazibesine kapılmamalı. Ve biliyorsunuz, bir şekilde buna alet olmamak çok tehlikeli, çünkü bunlar güvenlik meseleleri" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erivan'daki siyasetçilerin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermeni vatandaşları üzerindeki 'olumsuz rolüne ilişkin' görüş empoze ettiklerini nedenini bilmediğini vurguladı.Zaharova açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:Zaharova, Erivan'ın eninde sonunda karar vereceğini ancak bunun 'var olmayan gerçekler' temelinde yapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.'Transdinyester'de Batı'nın emriyle entrika kuruyorlar'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova verdiği mülakatta, Moldova makamlarının Batı'nın emriyle ve halkının çıkarlarına aykırı olarak Transdinyester'de Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde oy vermek isteyenlere karşı entrikalar kurduğunu söyledi.Zaharova, Rusya'nın Kişinev ile ilişkilerinden bağımsız olarak, Rusya'daki Moldova vatandaşlarının Moldova seçimlerine katılmalarına her zaman izin verdiğini belirterek mevcut Moldova makamlarının bunu yapmadığını vurguladı.Moldovalı bu tür eylemlerinin 'ABD'den gelen siyasi bir emir olduğunu, zira Kişinev'deki yetkililerin Rus düşmanlığının tatbiki için para aldığını' vurgulayan Zaharova, Moldova siyasetinde hükümet de yer alanlar da dahil olmak üzere, Rus düşmanlığını 'içselleştirmiş' bazı politikacılar olduğunu belirterek, "Bu insanlar Rusya'ya ya da Ruslara biraz kötülük yapma fırsatına sahip olmak için fazladan para ödeyebilirler" cümlesinin altını çizdi.Zaharova konuşmasının bu kısmını, "Ancak birçoğu bunu sadece para için yapıyor. Ve elbette küresel olarak tüm bunlar NATO ve AB aracılığıyla ABD tarafından çok güçlü bir şekilde destekleniyor" dedi.

