https://sputniknews.com.tr/20240315/zaharova-butun-dunya-rusyadaki-baskanlik-secimlerini-izliyor-1081742766.html
Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor
Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini ifade etti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T21:42+0300
2024-03-15T21:42+0300
2024-03-15T21:42+0300
dünya
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vladimir putin
mariya zaharova
kremlin
batı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini söyledi.Zaharova, "Bu, kolektif Batı'nın bir tür sabotaj eşiğindeki aktivasyonu açısından eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.Devlet başkanlığı seçimleri konusunun sadece Rusya için önemli olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Zaharova, “Sadece tüm dünya izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onun küçük bir kısmının, yani ‘küçük ama pis kokulu bir böceğin’ nasıl sürekli bizim için bir şeyleri bozmaya, bize mümkün olan her şekilde zarar vermeye çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.Zaharova, yurtdışında 51 ülkede gerçekleşen oylamanın sona ermek üzere olduğunu belirterek “Bilgiler neredeyse dakika başı değişiyor ama bu sabah itibarıyla 62 bin 662 vatandaşımız yurt dışında oy kullandı” dedi.
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rusya, başkanlık seçimi, vladimir putin, mariya zaharova, kremlin, batı
rusya, başkanlık seçimi, vladimir putin, mariya zaharova, kremlin, batı
Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini söyledi.
Zaharova, "Bu, kolektif Batı'nın bir tür sabotaj eşiğindeki aktivasyonu açısından eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.
Devlet başkanlığı seçimleri konusunun sadece Rusya için önemli olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Zaharova, “Sadece tüm dünya izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onun küçük bir kısmının, yani ‘küçük ama pis kokulu bir böceğin’ nasıl sürekli bizim için bir şeyleri bozmaya, bize mümkün olan her şekilde zarar vermeye çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.
Zaharova, yurtdışında 51 ülkede gerçekleşen oylamanın sona ermek üzere olduğunu belirterek “Bilgiler neredeyse dakika başı değişiyor ama bu sabah itibarıyla 62 bin 662 vatandaşımız yurt dışında oy kullandı” dedi.