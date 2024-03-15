https://sputniknews.com.tr/20240315/zaharova-butun-dunya-rusyadaki-baskanlik-secimlerini-izliyor-1081742766.html

Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor

Zaharova: Bütün dünya Rusya’daki başkanlık seçimlerini izliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini ifade etti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T21:42+0300

2024-03-15T21:42+0300

2024-03-15T21:42+0300

dünya

rusya

başkanlık seçimi

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mariya zaharova

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batı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde, Batılı ülkelerin Rusya devlet başkanlığı seçimleri sırasında benzeri görülmemiş derecede aktifleştiğini söyledi.Zaharova, "Bu, kolektif Batı'nın bir tür sabotaj eşiğindeki aktivasyonu açısından eşi benzeri görülmemiş bir olay" dedi.Devlet başkanlığı seçimleri konusunun sadece Rusya için önemli olmadığının ortaya çıktığını vurgulayan Zaharova, “Sadece tüm dünya izlemekle kalmıyor, aynı zamanda onun küçük bir kısmının, yani ‘küçük ama pis kokulu bir böceğin’ nasıl sürekli bizim için bir şeyleri bozmaya, bize mümkün olan her şekilde zarar vermeye çalıştığını görüyoruz” diye konuştu.Zaharova, yurtdışında 51 ülkede gerçekleşen oylamanın sona ermek üzere olduğunu belirterek “Bilgiler neredeyse dakika başı değişiyor ama bu sabah itibarıyla 62 bin 662 vatandaşımız yurt dışında oy kullandı” dedi.

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rusya, başkanlık seçimi, vladimir putin, mariya zaharova, kremlin, batı