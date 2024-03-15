https://sputniknews.com.tr/20240315/herson-bolgesinde-secimlere-katilim-yuzde-6866ya-ulasti-1081739943.html

Herson bölgesinde seçimlere katılım yüzde 68.66'ya ulaştı

Herson bölgesinde seçimlere katılım yüzde 68.66'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson bölgesinde devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 68.66'ya ulaştığı bildirildi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T20:20+0300

2024-03-15T20:20+0300

2024-03-15T20:20+0300

dünya

herson

mariya zaharova

başkanlık seçimi

vladimir putin

seçim

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081718640_0:104:2949:1762_1920x0_80_0_0_3072419b97344c02771d370824e8a3b6.jpg

Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Marina Zaharova gazetecilere verdiği demeçte, Herson bölgesindeki oylamanın ilk gününde katılımın yüzde 68.66 olduğunu söyledi.Zaharova, "Rusya’nın Herson bölgesinde oylamanın ilk günü sona erdi. Katılım yüzde 68.66'ya ulaştı. Ne yazık ki provokasyonlar da eksik olmadı” dedi.Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Kahovka kenti ve Aleşkinskiy bölgesinin Brilevka yerleşimindeki oy verme merkezlerine düzenlediği saldırılar sonucunda yaralananlar olduğunu, ayrıca Skadovsk kentindeki bir oy verme merkezinin yakınında da terör saldırısı meydana geldiğini belirterek, şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240315/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1081736948.html

herson

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

herson, mariya zaharova, başkanlık seçimi, vladimir putin, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu