https://sputniknews.com.tr/20240315/herson-bolgesinde-secimlere-katilim-yuzde-6866ya-ulasti-1081739943.html
Herson bölgesinde seçimlere katılım yüzde 68.66'ya ulaştı
Herson bölgesinde seçimlere katılım yüzde 68.66'ya ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson bölgesinde devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 68.66'ya ulaştığı bildirildi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T20:20+0300
2024-03-15T20:20+0300
2024-03-15T20:20+0300
dünya
herson
mariya zaharova
başkanlık seçimi
vladimir putin
seçim
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081718640_0:104:2949:1762_1920x0_80_0_0_3072419b97344c02771d370824e8a3b6.jpg
Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Marina Zaharova gazetecilere verdiği demeçte, Herson bölgesindeki oylamanın ilk gününde katılımın yüzde 68.66 olduğunu söyledi.Zaharova, "Rusya’nın Herson bölgesinde oylamanın ilk günü sona erdi. Katılım yüzde 68.66'ya ulaştı. Ne yazık ki provokasyonlar da eksik olmadı” dedi.Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Kahovka kenti ve Aleşkinskiy bölgesinin Brilevka yerleşimindeki oy verme merkezlerine düzenlediği saldırılar sonucunda yaralananlar olduğunu, ayrıca Skadovsk kentindeki bir oy verme merkezinin yakınında da terör saldırısı meydana geldiğini belirterek, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240315/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1081736948.html
herson
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0f/1081718640_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e666002026f87093a1c41643190701fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
herson, mariya zaharova, başkanlık seçimi, vladimir putin, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
herson, mariya zaharova, başkanlık seçimi, vladimir putin, seçim, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Herson bölgesinde seçimlere katılım yüzde 68.66'ya ulaştı
Rusya Federasyonu’na bağlanan Herson bölgesinde devlet başkanlığı seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 68.66'ya ulaştığı bildirildi.
Bölge Seçim Komisyonu Başkanı Marina Zaharova gazetecilere verdiği demeçte, Herson bölgesindeki oylamanın ilk gününde katılımın yüzde 68.66 olduğunu söyledi.
Zaharova, "Rusya’nın Herson bölgesinde oylamanın ilk günü sona erdi. Katılım yüzde 68.66'ya ulaştı. Ne yazık ki provokasyonlar da eksik olmadı” dedi.
Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Kahovka kenti ve Aleşkinskiy bölgesinin Brilevka yerleşimindeki oy verme merkezlerine düzenlediği saldırılar sonucunda yaralananlar olduğunu, ayrıca Skadovsk kentindeki bir oy verme merkezinin yakınında da terör saldırısı meydana geldiğini belirterek, şunları ifade etti:
“Süreci itibarsızlaştırmayı ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan birçok terör eylemi oldu. Ukrayna'nın insanlık dışı eylemleri, terör eylemleri sivilleri hedef alıyor. İnternet üzerinden çeşitli şekillerde yayılan tehditlere, Ukrayna'nın tüm korkutmalarına rağmen insanlar sandık başına gidiyor.”