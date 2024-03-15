https://sputniknews.com.tr/20240315/putin-oyunu-internet-uzerinden-kullandi-1081736948.html
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya başkanlık seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T19:20+0300
2024-03-15T19:20+0300
2024-03-15T19:39+0300
rusya
dünya
seçim
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık seçimlerinde çevrimiçi oy kullandı.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya’nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerinde çevrimiçi oylama seçeneğini tercih ederek oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/anket-rusyada-yarin-secim-olsaydi-vladimir-putin-yuzde-kac-oy-alirdi-1080605052.html
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rusya, seçim, vladimir putin
rusya, seçim, vladimir putin
Putin, oyunu internet üzerinden kullandı
19:20 15.03.2024 (güncellendi: 19:39 15.03.2024)
Rusya’nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya başkanlık seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkanlık seçimlerinde çevrimiçi oy kullandı.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Rusya’nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimlerinde çevrimiçi oylama seçeneğini tercih ederek oy kullandı.