https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-disisleri-bakani-lavrov-kirim-ve-sivastopolun-aidiyeti-meselesi-ebediyen-kapandi-1081758042.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kırım ve Sivastopol'un aidiyeti meselesi ebediyen kapandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Kırım ve Sivastopol'un aidiyeti meselesi ebediyen kapandı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kırım Baharı'nın 10. yıl dönümü münasebetiyle yayımlanan video mesajında, Kırım ve Sivastopol'un Rusya'nın ayrılmaz parçası... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T17:05+0300

2024-03-16T17:05+0300

2024-03-16T17:05+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kırım Baharı'nın 10. yıl dönümü münasebetiyle yayımlanan video mesajında, "Kırım ve Sivastopol Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve aidiyetleri meselesi sonsuza kadar kapanmıştır" dedi.Lavrov geçen yıllarda Ukrayna'dan arda kalan birçok sorunun üstesinden gelindiğini belirterek, "Kırım ve Sivastopol'un aidiyeti meselesi kapanmıştır. Yarımada, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır" dedi."Daha fazla gelişme için net beklentilere sahip olan Kırımlılar geleceğe güven ve iyimserlikle bakabilirler" diyen Dışişleri Bakanı Lavrov, milliyet ve dil tercihlerine bakılmaksızın istisnasız tüm vatandaşların haklarına Kırım'da kesinlikle saygı gösterildiğini belirtti.Lavrov yayımlanan video mesajında şu cümlelere yer verdi:Yarımadanın tüm sakinlerini Rusya ile yeniden birleşmenin 10. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Lavrov, bölge halkına sağlık, esenlik, refah ve her şeyin en iyisini diledi.Kırım ve Sivastopol'de Rusya ile yeniden birleşmeye ilişkin referandumun yapılmasının 10. yılına girildi. Oy kullanan Kırımlı seçmenlerin yüzde 96.7'si, Sivastopol seçmeninin ise yüzde 95.6'sı Rusya ile yeniden birleşmeyi desteklemişti. 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol'u Rusya Federasyonu'na kabul eden bir belge imzalamış ve bu belge 21 Mart'ta Federal Meclis tarafından onaylanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/kirim-rusya-ile-birlesmesinin-yildonumunu-kutluyor-10-yilda-neler-degisti-1081717065.html

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