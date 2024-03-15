https://sputniknews.com.tr/20240315/kirim-rusya-ile-birlesmesinin-yildonumunu-kutluyor-10-yilda-neler-degisti-1081717065.html

Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?

Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?

Sputnik Türkiye

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Rusya’ya katıldıktan sonra son 10 yılda elde edilen temel başarılar arasında 'yarına duyulan güven' ve 'altyapısal... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:58+0300

2024-03-15T11:58+0300

2024-03-15T11:58+0300

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vladimir konstantinov

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altyapı

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Kırım bu yıl Rusya’yla yeniden birleşmenin 10. yıldönümünü kutluyor. Bu vesileyle şehirde ‘Kırım Baharı, her şey bizimle başladı’ sloganıyla muhtelif etkinlikler tertip ediliyor. Yine sosyal medyada da ‘Kırım için teşekkürler’ kampanyası başlatıldı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “İlk ve en önemli başarımız, vatanımıza yani öz medeni ortamımıza dönmüş olmamız, bu en önemlisi. Birçok Kırımlının ve politikacının asırlık hayali gerçek oldu. Bunun hayaliyle yaşıyorlardı, ama bugünü görecek kadar yaşayacaklarından emin değillerdi” ifadesini kullandı.İkinci başarı olarak 'yarına duyulan güveni' gösteren Konstantinov sözlerini şöyle sürdürdü: Üçüncü başarının, Kırım’daki 'altyapısal dönüşümler' olduğunu kaydeden Konstantinov, son 10 yılda yarımadanın tanınmayacak kadar değiştiğini belirtti.Kırım, 2014 Mart ayında yapılan referandumla Rusya ile birleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240312/abdli-gazeteci-carlson-kirim-demokratik-bir-sekilde-rusyaya-geri-dondu-1081606335.html

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