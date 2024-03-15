Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli gelirde 20 yıl önceye dönüş
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bayram getiren Tıbbıyeli Hikmet ruhu
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS Başkanı Nurten Saydan: Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır
12:05
84 dk
HABER MASASI
Muğla Akbelen'deki kamulaştırma kararı kaldırıldı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çalışanların istifa edip etmeyeceğini yüzde 90 oranda tahmin edebilen yapay zeka modeli
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'deki para krizinin perde arkası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan NATO'ya uyarı: 'Yanıtsız kalmayacak'
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı açıkladı: Ukrayna Odessa ve Harkov'u kaybedecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Rusya, Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini üstlendi
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz’dan Kiev’e silah tedarikine ilişkin açıklama
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Polonyalı general: ABD, Polonya'ya hedefler için füze sağlayacak
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Hint uzman, Putin’in Rusya’nın nükleer yetenekleri ile ilgili açıklamasına dikkat çekti
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Husiler'den hipersonik füze testi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus ve Türk yetkililer Ukrayna krizini görüştü
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Biden şimdi de başkanlık yaptığı süreyi unuttu
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Gizli yazışmada ortaya çıktı: Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Batı’da Türkiye’ye küçümseyici davranılıyor
20:06
4 dk
SESLİ HABER
İtalyan uzman: Rusya, Batı ile ilişkilerde güvenlik garantileri konusunu gündeme getiriyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'de milyonlar kirli hava soluyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rusya'da seçim zamanı: Başkan adayları kimler?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Frank Zappa'nın hayatı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: AB Temsilcisinin Papa hakkındaki sözleri, Vatikan'a atılan bir tokat
15:08
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ‘Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemlerini kullanan ABD personeli’ açıklaması
15:21
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
Macron’dan Ukrayna için askeri operasyon açıklaması
15:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Kuzey Akım için çağrı
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov açıkladı: Batı, Zelenskiy'in ‘formülüne’ son şeklini vermek istiyor
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya katıldıktan sonra Kırım’ın başarıları açıklandı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nden tehdit iddiası
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Avrupa ülkesinden Real Madrid kıyaslaması
18:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240315/kirim-rusya-ile-birlesmesinin-yildonumunu-kutluyor-10-yilda-neler-degisti-1081717065.html
Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?
Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Rusya’ya katıldıktan sonra son 10 yılda elde edilen temel başarılar arasında 'yarına duyulan güven' ve 'altyapısal... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:58+0300
2024-03-15T11:58+0300
dünya
rusya
kırım
vladimir konstantinov
sovyetler birliği
sscb
altyapı
güven
vatan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042757914_23:0:1177:649_1920x0_80_0_0_2b2458431dd455d13ed21a2a6d655537.jpg
Kırım bu yıl Rusya’yla yeniden birleşmenin 10. yıldönümünü kutluyor. Bu vesileyle şehirde ‘Kırım Baharı, her şey bizimle başladı’ sloganıyla muhtelif etkinlikler tertip ediliyor. Yine sosyal medyada da ‘Kırım için teşekkürler’ kampanyası başlatıldı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “İlk ve en önemli başarımız, vatanımıza yani öz medeni ortamımıza dönmüş olmamız, bu en önemlisi. Birçok Kırımlının ve politikacının asırlık hayali gerçek oldu. Bunun hayaliyle yaşıyorlardı, ama bugünü görecek kadar yaşayacaklarından emin değillerdi” ifadesini kullandı.İkinci başarı olarak 'yarına duyulan güveni' gösteren Konstantinov sözlerini şöyle sürdürdü: Üçüncü başarının, Kırım’daki 'altyapısal dönüşümler' olduğunu kaydeden Konstantinov, son 10 yılda yarımadanın tanınmayacak kadar değiştiğini belirtti.Kırım, 2014 Mart ayında yapılan referandumla Rusya ile birleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/abdli-gazeteci-carlson-kirim-demokratik-bir-sekilde-rusyaya-geri-dondu-1081606335.html
rusya
sovyetler birliği
sscb
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/1f/1042757914_167:0:1032:649_1920x0_80_0_0_a8fa8b8baf3e99b41bf45bef33d47617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kırım, vladimir konstantinov, sovyetler birliği, sscb, altyapı, güven, vatan
rusya, kırım, vladimir konstantinov, sovyetler birliği, sscb, altyapı, güven, vatan

Kırım, Rusya ile birleşmesinin yıl dönümünü kutluyor: 10 yılda neler değişti?

11:58 15.03.2024
© Sputnik / Vitaliy BelousovKırım
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2024
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Abone ol
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov, Rusya’ya katıldıktan sonra son 10 yılda elde edilen temel başarılar arasında 'yarına duyulan güven' ve 'altyapısal dönüşümleri' gösterdi.
Kırım bu yıl Rusya’yla yeniden birleşmenin 10. yıldönümünü kutluyor. Bu vesileyle şehirde ‘Kırım Baharı, her şey bizimle başladı’ sloganıyla muhtelif etkinlikler tertip ediliyor. Yine sosyal medyada da ‘Kırım için teşekkürler’ kampanyası başlatıldı.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Sputnik’e açıklamasında, “İlk ve en önemli başarımız, vatanımıza yani öz medeni ortamımıza dönmüş olmamız, bu en önemlisi. Birçok Kırımlının ve politikacının asırlık hayali gerçek oldu. Bunun hayaliyle yaşıyorlardı, ama bugünü görecek kadar yaşayacaklarından emin değillerdi” ifadesini kullandı.
İkinci başarı olarak 'yarına duyulan güveni' gösteren Konstantinov sözlerini şöyle sürdürdü:
İnsanlarımız emin, halkımız emin. Yarın her şeyin iyi olacağını, ilerleyeceğimizi, gelişeceğimizi bilmek çok önemli. Böyle bir güven Sovyetler Birliği vatandaşlarında da vardı, ta ki Sovyetlerin son yıllarına kadar. Sonra bu güveni elimizden aldılar, geçen her ayrı gün düşünmeye ve yaşama tutunmaya zorladılar. Şimdi yaşam umudu bize döndü.
Üçüncü başarının, Kırım’daki 'altyapısal dönüşümler' olduğunu kaydeden Konstantinov, son 10 yılda yarımadanın tanınmayacak kadar değiştiğini belirtti.
Kırım, 2014 Mart ayında yapılan referandumla Rusya ile birleşmişti.
Kırım Rusya topraklarına yeniden katılmasını kutluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
Ukrayna krizi
ABD’li gazeteci Carlson: Kırım, demokratik bir şekilde Rusya'ya geri döndü
12 Mart, 09:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала