https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-ordusu-sumi-bolgesinden-ukraynali-sabotaj-ve-kesif-gruplarinin-sizma-girisimini-onledi-1081757304.html
Rus ordusu Sumi bölgesinden Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sızma girişimini önledi
Rus ordusu Sumi bölgesinden Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sızma girişimini önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından Rusya... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T16:33+0300
2024-03-16T16:33+0300
2024-03-16T16:33+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından, ayrıca Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino ve Kozinka yerleşimleri yönünde Rusya topraklarına sızma girişimlerini önledikleri ve saldırıları püskürttükleri’ belirtildi.Rus askerleri ayrıca Belgorod ve Kursk bölgelerine komşu konumunda olan Ukrayna’nın bölgelerindeki düşman personelini ve teçhizatını vurdu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava ve topçu ateşi sonucunda 30’a yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, Çekya yapımı bir Vampire çok namlulu roketatar sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Ukrayna militanları son günlerde Rusya’nın sınırlarını aşmak için bir dizi girişimde bulundu. 12 Mart gecesi Ukrayna ordu birlikleri, sivil hedefleri yoğun bir şekilde bombaladıktan sonra Belgorod bölgesi topraklarını üç yönden işgal etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Aynı gün sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Tetkino bölgesinden sızmayı planlayan sabotaj grubunun dört saldırısı daha püskürtülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-savunma-bakani-soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahinda-toplanti-yapti-1081752207.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, rus ordusu, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, rus ordusu, kursk, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu
Rus ordusu Sumi bölgesinden Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sızma girişimini önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından Rusya topraklarına sızma girişimlerini önlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından, ayrıca Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino ve Kozinka yerleşimleri yönünde Rusya topraklarına sızma girişimlerini önledikleri ve saldırıları püskürttükleri’ belirtildi.
Rus askerleri ayrıca Belgorod ve Kursk bölgelerine komşu konumunda olan Ukrayna’nın bölgelerindeki düşman personelini ve teçhizatını vurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava ve topçu ateşi sonucunda 30’a yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, Çekya yapımı bir Vampire çok namlulu roketatar sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.
Ukrayna militanları son günlerde Rusya’nın sınırlarını aşmak için bir dizi girişimde bulundu. 12 Mart gecesi Ukrayna ordu birlikleri, sivil hedefleri yoğun bir şekilde bombaladıktan sonra Belgorod bölgesi topraklarını üç yönden işgal etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Aynı gün sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Tetkino bölgesinden sızmayı planlayan sabotaj grubunun dört saldırısı daha püskürtülmüştü.