https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-ordusu-sumi-bolgesinden-ukraynali-sabotaj-ve-kesif-gruplarinin-sizma-girisimini-onledi-1081757304.html

Rus ordusu Sumi bölgesinden Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sızma girişimini önledi

Rus ordusu Sumi bölgesinden Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının sızma girişimini önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından Rusya... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T16:33+0300

2024-03-16T16:33+0300

2024-03-16T16:33+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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ukrayna ordusu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Rus ordu birliklerinin Ukrayna militanlarının sabotaj ve keşif gruplarının Sumi bölgesindeki Popovka yerleşimi tarafından, ayrıca Belgorod bölgesindeki Spodaryuşino ve Kozinka yerleşimleri yönünde Rusya topraklarına sızma girişimlerini önledikleri ve saldırıları püskürttükleri’ belirtildi.Rus askerleri ayrıca Belgorod ve Kursk bölgelerine komşu konumunda olan Ukrayna’nın bölgelerindeki düşman personelini ve teçhizatını vurdu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hava ve topçu ateşi sonucunda 30’a yakın asker, 3 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, Çekya yapımı bir Vampire çok namlulu roketatar sistemi ve bir Grad çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Ukrayna militanları son günlerde Rusya’nın sınırlarını aşmak için bir dizi girişimde bulundu. 12 Mart gecesi Ukrayna ordu birlikleri, sivil hedefleri yoğun bir şekilde bombaladıktan sonra Belgorod bölgesi topraklarını üç yönden işgal etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Aynı gün sabah saatlerinde Kursk bölgesindeki Tetkino bölgesinden sızmayı planlayan sabotaj grubunun dört saldırısı daha püskürtülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240316/rusya-savunma-bakani-soygu-musterek-kuvvetler-grubu-karargahinda-toplanti-yapti-1081752207.html

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