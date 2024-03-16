https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-etti-1081747640.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha etti

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T10:00+0300

2024-03-16T10:00+0300

2024-03-16T10:01+0300

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insansız hava aracı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Belgorod bölgesindeki tesislere düzenlediği saldırı girişimine ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, “16 Mart tarihinde Moskova saatiyle 08.30 (TSİ ile aynı) sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca nöbetteki hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 2 İHA’yı Belgorod bölgesinin üzerinde imha ettiği kaydedildi.Bakanlık daha önce Belgorod bölgesi üzerinde dün gece 3 İHA, Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan bir füze ve bir Toçka-U taktik füzesi düşürüldüğünü, sabahın erken saatlerinde ise 8 adet Vampire füzesinin daha önlendiğini duyurmuştu.Ukrayna’nın Rusya’nın diğer bölgelerine yönelik hava saldırıları da devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, nöbetteki hava savunma sistemlerinin dün gece Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 5 İHA’yı önleyerek imha ettiğini bildirmişti.Bu sabah ise Samara Valisi Dmitriy Azarov, Sputnik’e açıklamasında bölgedeki Sızran ve Novokuybışevskiy petrol rafinerilerine insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiğini, Sızran rafinerisinde yangın çıktığını ancak yaralanan olmadığını belirtti. Vali, Novokuybışevskiy rafinerisine yönelik saldırı girişiminin ise önlendiği bilgisini verdi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz ise Ukrayna tarafından fırlatılan uçak tipi bir insansız hava aracının bölge üzerinde imha edildiği bilgisini verdi.

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