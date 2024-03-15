Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin açıklama

Özel askeri harekatta son bir haftada yürütülen faaliyetleri ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üsleri, askeri teçhizat onarım hangarları, İHA depoları ve diğer tesislerin 50 atışla yerle bir edildiğini belirtti.



Rus güçlerinin Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdiğini ve 305 Ukrayna askeri ile 3 tankın imha edildiğini aktaran bakanlık, Belgorod ve Kursk bölgelerine yönelik sızma girişimlerinin önlendiğinin altını çizdi.



Savunma Bakanlığı, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun son bir haftada 1930'dan fazla askerini yitirdiği, ayrıca 9 tankın imha edildiği bilgisini paylaştı.



Avdeyevka yönünde Rus ordusu ilerleyişini sürdürdü ve daha avantajlı hatları ele geçirdi. Ukrayna ordusunun bir haftalık süreçteki kaybı 2710 asker ve 3 tank oldu.



Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus birlikler, 270'den fazla asker ile 1 tankı etkisiz hale getirdi.



Herson yönünde daha avantajlı mevzilere ulaşan Rus askeri, karşı tarafın 270 askerini ölü olarak ele geçirdi. Ukrayna ordusu ayrıca 1 tank da kaybetti.



Bir hafta içinde Patriot sistemlerinin konuşlu olduğu 2 araç, 1 S-300 fırlatma rampası, 1 MiG-29 savaş uçağı ile 2 Mi-8 helikopteri de kullanılmaz hale getirildi.