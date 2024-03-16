https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-hava-savunma-gucleri-kursk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-ihayi-imha-etti-1081746227.html

Rus hava savunma güçleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA’yı imha etti

Rus hava savunma güçleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA’yı imha etti

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T01:54+0300

2024-03-16T01:54+0300

2024-03-16T01:54+0300

kursk

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

roman starovoyt

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Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.Starovoyt, “Kursk bölgesindeki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadesini kullandı.Daha önce, bölgede yoğun İHA saldırıları olabileceği duyurulmuştu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.

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