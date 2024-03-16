https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-hava-savunma-gucleri-kursk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-ihayi-imha-etti-1081746227.html
Rus hava savunma güçleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA’yı imha etti
Rus hava savunma güçleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T01:54+0300
2024-03-16T01:54+0300
2024-03-16T01:54+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
roman starovoyt
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Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.Starovoyt, “Kursk bölgesindeki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadesini kullandı.Daha önce, bölgede yoğun İHA saldırıları olabileceği duyurulmuştu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/rusya-ukrayna-ordusu-sizma-girisimlerinde-1500den-fazla-askerini-yitirdi-1081716770.html
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kursk, ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), roman starovoyt, rusya
Rus hava savunma güçleri Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA’yı imha etti
Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada hava savunma güçlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.
Starovoyt, “Kursk bölgesindeki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadesini kullandı.
Daha önce, bölgede yoğun İHA saldırıları olabileceği duyurulmuştu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.