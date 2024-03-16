https://sputniknews.com.tr/20240316/rus-buyukelci-antonov-rusya-ile-abd-arasindaki-iliskilerden-geriye-hicbir-sey-kalmadi-1081744872.html

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerden geriye hiçbir şey kalmadı

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerden geriye hiçbir şey kalmadı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, uzayda işbirliği ve sivil amaçlı nükleer alanındaki sözleşmeler dışında Rus-Amerikan ilişkilerinden geriye hiçbir şey... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T00:41+0300

2024-03-16T00:41+0300

2024-03-16T00:41+0300

dünya

antonov

anatoliy antonov

anatoly antonov

rusya

abd

abd

uzay

nükleer

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45576afc24309e620da9477815a3786d.jpg

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, uzayda işbirliği ve sivil amaçlı nükleer alanındaki sözleşmeler dışında Rus-Amerikan ilişkilerinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığını, ancak bunların da ABD’deki Rus düşmanlarının hedefi olduğunu söyledi.Sputnik’e konuşan Antonov, “Uzay ve sivil amaçlı nükleer alanlarındaki işbirliği dışında Rus-Amerikan ilişkilerinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Bu alanlara ilişkin sözleşmeler de Rosatom'un yetkisi dahilinde" dedi.Geriye kalan işbirliğinin karşılıklı olarak faydalı olduğunu, ancak bunun bile saldırı altında olduğunu belirten Antonov, “Rus düşmanları sürekli olarak ikili temasların tamamen durdurulmasının öneminden bahsediyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-abd-buyukelcisi-abddeki-rus-buyukelciligi-tehditler-aliyor-1081707462.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antonov, anatoliy antonov, anatoly antonov, rusya, abd, abd, uzay, nükleer