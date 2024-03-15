https://sputniknews.com.tr/20240315/rusyanin-abd-buyukelcisi-abddeki-rus-buyukelciligi-tehditler-aliyor-1081707462.html
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: ABD'deki Rus Büyükelçiliği tehditler alıyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: ABD'deki Rus Büyükelçiliği tehditler alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, ABD'deki Rusya Büyükelçiliği’nin tehditler aldığını, Rusya karşıtı eylemler planlandığını belirtti. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T00:56+0300
2024-03-15T00:56+0300
2024-03-15T00:56+0300
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anatoliy antonov
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington’daki Rusya Büyükelçiliği'nin tehditler aldığını, ellerinde Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında Rusya karşıtı eylemler gerçekleştirme planlarına ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a konuşan Antonov, "Çok sayıda provokatif telefon ve tehdit alıyoruz. Hem büyükelçiliklerin hem de konsoloslukların önünde Rusya karşıtı eylemlerin planlandığı ve büyükelçiliğimize girme girişiminde bulunulacağı yönünde bilgiler bulunuyor” dedi.Daha önce, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yurt dışında Rusların devlet başkanılığı seçimlerinde oy kullanacağı yerlerde bir dizi provokasyonun hazırlandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240314/macron-fransa-ukraynadaki-askeri-operasyonlarda-inisiyatif-almayacak-1081706801.html
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anatoliy antonov, abd, rusya
anatoliy antonov, abd, rusya
Rusya’nın ABD Büyükelçisi: ABD'deki Rus Büyükelçiliği tehditler alıyor
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, ABD'deki Rusya Büyükelçiliği’nin tehditler aldığını, Rusya karşıtı eylemler planlandığını belirtti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Washington’daki Rusya Büyükelçiliği'nin tehditler aldığını, ellerinde Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında Rusya karşıtı eylemler gerçekleştirme planlarına ilişkin bilgiler bulunduğunu söyledi.
Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal’a konuşan Antonov, "Çok sayıda provokatif telefon ve tehdit alıyoruz. Hem büyükelçiliklerin hem de konsoloslukların önünde Rusya karşıtı eylemlerin planlandığı ve büyükelçiliğimize girme girişiminde bulunulacağı yönünde bilgiler bulunuyor” dedi.
Daha önce, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yurt dışında Rusların devlet başkanılığı seçimlerinde oy kullanacağı yerlerde bir dizi provokasyonun hazırlandığını bildirmişti.