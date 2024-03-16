https://sputniknews.com.tr/20240316/premier-ligde-skandal-kriz-oyuncusunu-herkesin-icinde-tokatladi-1081757252.html
Premier Lig'de skandal kriz: Oyuncusunu herkesin içinde tokatladı
Premier Lig'de skandal kriz: Oyuncusunu herkesin içinde tokatladı
Sputnik Türkiye
Bu sezon önce 10 puanı silinen, ardından 4 puanı geri verilen Premier Lig kulübü Everton'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Everton Menajeri Sean Dyche... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T16:38+0300
2024-03-16T16:38+0300
2024-03-16T16:38+0300
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İngiltere Premier Lig'de çalkantılı ve kaotik bir sezon geçiren Everton, kümede kalma savaşı vermeye devam ediyor.Daily Mail'de yer alan habere göre takım yemekteyken Everton Menajeri Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat attı. Tecrübeli hocanın aslında şaka yapmak istediği, ancak tokadın hızından dolayı ortamın gerildiği aktarıldı.Bu olayın ardından kaptan James Tarkowski'nin, Sean Dyche ile birlikte masadan ayrıldığı ve hocasına serzenişte bulunduğu iddia edildi. Everton'ın menajerinin, genç oyuncu Patterson'dan özür dileyeceği de gelen bilgiler arasında.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bayern-munih-macinda-yildiz-oyuncu-yere-yigildi-nefes-alamayan-futbolcunun-hayatini-hakem-kurtardi-1081602783.html
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premier lig, ingiltere premier ligi, futbol, tokat, kriz, şiddet
premier lig, ingiltere premier ligi, futbol, tokat, kriz, şiddet
Premier Lig'de skandal kriz: Oyuncusunu herkesin içinde tokatladı
Bu sezon önce 10 puanı silinen, ardından 4 puanı geri verilen Premier Lig kulübü Everton'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Everton Menajeri Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat atınca kriz çıktı.
İngiltere Premier Lig'de çalkantılı ve kaotik bir sezon geçiren Everton, kümede kalma savaşı vermeye devam ediyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre takım yemekteyken Everton Menajeri Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat attı. Tecrübeli hocanın aslında şaka yapmak istediği, ancak tokadın hızından dolayı ortamın gerildiği aktarıldı.
Bu olayın ardından kaptan James Tarkowski'nin, Sean Dyche ile birlikte masadan ayrıldığı ve hocasına serzenişte bulunduğu iddia edildi. Everton'ın menajerinin, genç oyuncu Patterson'dan özür dileyeceği de gelen bilgiler arasında.