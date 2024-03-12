https://sputniknews.com.tr/20240312/bayern-munih-macinda-yildiz-oyuncu-yere-yigildi-nefes-alamayan-futbolcunun-hayatini-hakem-kurtardi-1081602783.html
Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı
Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı
Sputnik Türkiye
Bayern Münih-Mainz maçının 33. dakikasında dramatik bir olay yaşandı. Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpışarak yere yığıldı. Nefes... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T08:13+0300
2024-03-12T08:13+0300
2024-03-12T08:24+0300
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Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'i takip eden Bayer Münih sahasında Mainz ile karşılaştı.Bir dönem Atletico Madrid'de de forma giyen, Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpıştıktan sonra yere düşerken kafasını takım arkadaşının dizine çarptı. Yere yığılarak bir süre kalkamayan oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı ve nefes alamadığı görüldü.Mücadelenin hakemi Patrick Ittrich hemen 33 yaşındaki oyunucunun yanına giderek müdahalede bulundu. Başarılı hakem, elini boğazına sokarak Guilavogui'nin dilini çıkardı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.Hakemden açıklamaPatrick Ittrich, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Guilavogui de karşılaşmanın ardından hem maçın hakemine hem de sahada yer alan tüm oyunculara teşekkür etti.
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maç, bayern münih, bayern münih futbol takımı, bayern leverkusen futbol takımı, sakatlık, hakem, almanya, futbol
Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı
08:13 12.03.2024 (güncellendi: 08:24 12.03.2024)
Bayern Münih-Mainz maçının 33. dakikasında dramatik bir olay yaşandı. Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpışarak yere yığıldı. Nefes alamadığı anlaşılan futbolcuya hakem müdahale etti.
Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'i takip eden Bayer Münih sahasında Mainz ile karşılaştı.
Bir dönem Atletico Madrid'de de forma giyen, Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpıştıktan sonra yere düşerken kafasını takım arkadaşının dizine çarptı. Yere yığılarak bir süre kalkamayan oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı ve nefes alamadığı görüldü.
Mücadelenin hakemi Patrick Ittrich hemen 33 yaşındaki oyunucunun yanına giderek müdahalede bulundu. Başarılı hakem, elini boğazına sokarak Guilavogui'nin dilini çıkardı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.
Patrick Ittrich, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Böyle durumlarda hızlı hareket etmelisiniz. Bunun gibi birçok durum yaşadım. Dili dönmüştü."
Guilavogui de karşılaşmanın ardından hem maçın hakemine hem de sahada yer alan tüm oyunculara teşekkür etti.