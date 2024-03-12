Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kontrolsüz kolajen kullanımındaki tehlike
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bayern-munih-macinda-yildiz-oyuncu-yere-yigildi-nefes-alamayan-futbolcunun-hayatini-hakem-kurtardi-1081602783.html
Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı
Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı
Sputnik Türkiye
Bayern Münih-Mainz maçının 33. dakikasında dramatik bir olay yaşandı. Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpışarak yere yığıldı. Nefes... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T08:13+0300
2024-03-12T08:24+0300
spor
maç
bayern münih
bayern münih futbol takımı
bayern leverkusen futbol takımı
sakatlık
hakem
almanya
futbol
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df1331a5a5d08eb78291d9be8b831a75.jpg
Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'i takip eden Bayer Münih sahasında Mainz ile karşılaştı.Bir dönem Atletico Madrid'de de forma giyen, Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpıştıktan sonra yere düşerken kafasını takım arkadaşının dizine çarptı. Yere yığılarak bir süre kalkamayan oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı ve nefes alamadığı görüldü.Mücadelenin hakemi Patrick Ittrich hemen 33 yaşındaki oyunucunun yanına giderek müdahalede bulundu. Başarılı hakem, elini boğazına sokarak Guilavogui'nin dilini çıkardı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.Hakemden açıklamaPatrick Ittrich, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:Guilavogui de karşılaşmanın ardından hem maçın hakemine hem de sahada yer alan tüm oyunculara teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240312/alperen-sengunun-sakatligina-iliskin-ilk-detaylar-belli-oldu-1081602434.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d957c22c62508a1ab41d2298b90d9e71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maç, bayern münih, bayern münih futbol takımı, bayern leverkusen futbol takımı, sakatlık, hakem, almanya, futbol
maç, bayern münih, bayern münih futbol takımı, bayern leverkusen futbol takımı, sakatlık, hakem, almanya, futbol

Bayern Münih maçında yıldız oyuncu yere yığıldı: Nefes alamayan futbolcunun hayatını hakem kurtardı

08:13 12.03.2024 (güncellendi: 08:24 12.03.2024)
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA
Abone ol
Bayern Münih-Mainz maçının 33. dakikasında dramatik bir olay yaşandı. Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpışarak yere yığıldı. Nefes alamadığı anlaşılan futbolcuya hakem müdahale etti.
Almanya Bundesliga'da lider Bayer Leverkusen'i takip eden Bayer Münih sahasında Mainz ile karşılaştı.
Bir dönem Atletico Madrid'de de forma giyen, Mainz'in yıldız ismi Josuha Guilavogui, maçta Müller ile çarpıştıktan sonra yere düşerken kafasını takım arkadaşının dizine çarptı. Yere yığılarak bir süre kalkamayan oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı ve nefes alamadığı görüldü.
Mücadelenin hakemi Patrick Ittrich hemen 33 yaşındaki oyunucunun yanına giderek müdahalede bulundu. Başarılı hakem, elini boğazına sokarak Guilavogui'nin dilini çıkardı ve oyuncunun tekrar nefes almasını sağladı.

Hakemden açıklama

Patrick Ittrich, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Böyle durumlarda hızlı hareket etmelisiniz. Bunun gibi birçok durum yaşadım. Dili dönmüştü."
Guilavogui de karşılaşmanın ardından hem maçın hakemine hem de sahada yer alan tüm oyunculara teşekkür etti.
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
SPOR
Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı
07:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала