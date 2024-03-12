https://sputniknews.com.tr/20240312/alperen-sengunun-sakatligina-iliskin-ilk-detaylar-belli-oldu-1081602434.html

Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı

Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı

Sputnik Türkiye

Houston Rockets'ın Sacramento Kings'i deplasmanda 112-104 mağlup ettiği maçta endişe verici bir sakatlık geçiren ve sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T07:40+0300

2024-03-12T07:40+0300

2024-03-12T08:15+0300

alperen şengün

spor

sakatlık

sakatlık

basketbol

nba

nba all-star

tekerlekli sandalye

doktor

açıklama

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Son zamanlarda NBA'de efsaneler yaratan ve NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün, dün oynanan Sacramento Kings maçının son dakikasında sakatlanmış, sahadan tekerlekli sandalye ile taşınmıştı. Alperen'in sakatlığı takım arkadaşları ve kenar yönetimi de fazlasıyla etkilemişti.ESPN'den Adrian Wojnarowski, Alperen Şengün'ün yaşadığı sakatlığa ilişkin ilk detayları paylaştı. Öncelikle milli yıldızın sağ bacağın alt kısmındaki ciddi bir sakatlıktan kurtulduğu belirtildi.Bu sezon NBA'de kaydettiği yükseliş ile dikkat çeken Alperen'in ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde bir kemik zedelenmesi olduğu ifade edildi.

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