https://sputniknews.com.tr/20240312/alperen-sengunun-sakatligina-iliskin-ilk-detaylar-belli-oldu-1081602434.html
Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı
Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı
Sputnik Türkiye
Houston Rockets'ın Sacramento Kings'i deplasmanda 112-104 mağlup ettiği maçta endişe verici bir sakatlık geçiren ve sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T07:40+0300
2024-03-12T07:40+0300
2024-03-12T08:15+0300
alperen şengün
spor
sakatlık
sakatlık
basketbol
nba
nba all-star
tekerlekli sandalye
doktor
açıklama
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Son zamanlarda NBA'de efsaneler yaratan ve NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün, dün oynanan Sacramento Kings maçının son dakikasında sakatlanmış, sahadan tekerlekli sandalye ile taşınmıştı. Alperen'in sakatlığı takım arkadaşları ve kenar yönetimi de fazlasıyla etkilemişti.ESPN'den Adrian Wojnarowski, Alperen Şengün'ün yaşadığı sakatlığa ilişkin ilk detayları paylaştı. Öncelikle milli yıldızın sağ bacağın alt kısmındaki ciddi bir sakatlıktan kurtulduğu belirtildi.Bu sezon NBA'de kaydettiği yükseliş ile dikkat çeken Alperen'in ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde bir kemik zedelenmesi olduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240312/bayern-munih-macinda-yildiz-oyuncu-yere-yigildi-nefes-alamayan-futbolcunun-hayatini-hakem-kurtardi-1081602783.html
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alperen şengün sakatlık, alperen şengün neyi var, alperen şengün son durum, alperen şengüne ne oldu, alperen şengün nasıl sakatlandı
alperen şengün sakatlık, alperen şengün neyi var, alperen şengün son durum, alperen şengüne ne oldu, alperen şengün nasıl sakatlandı
Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmişti: Alperen Şengün'ün sakatlığına ilişkin detaylar açıklandı
07:40 12.03.2024 (güncellendi: 08:15 12.03.2024)
Houston Rockets'ın Sacramento Kings'i deplasmanda 112-104 mağlup ettiği maçta endişe verici bir sakatlık geçiren ve sahayı tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen Şengün'ün sakatlık durumuna ilişkin ilk detaylar belli oldu.
Son zamanlarda NBA'de efsaneler yaratan ve NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengün, dün oynanan Sacramento Kings maçının son dakikasında sakatlanmış, sahadan tekerlekli sandalye ile taşınmıştı. Alperen'in sakatlığı takım arkadaşları ve kenar yönetimi de fazlasıyla etkilemişti.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Alperen Şengün'ün yaşadığı sakatlığa ilişkin ilk detayları paylaştı. Öncelikle milli yıldızın sağ bacağın alt kısmındaki ciddi bir sakatlıktan kurtulduğu belirtildi.
Bu sezon NBA'de kaydettiği yükseliş ile dikkat çeken Alperen'in ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde bir kemik zedelenmesi olduğu ifade edildi.