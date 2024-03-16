https://sputniknews.com.tr/20240316/nbade-denver-nuggets-durdurulamiyor-art-arda-besinci-galibiyet-1081755226.html

NBA'de Denver Nuggets durdurulamıyor: Art arda beşinci galibiyet

NBA'de Denver Nuggets durdurulamıyor: Art arda beşinci galibiyet

Sputnik Türkiye

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 117-106 yenerek yenilmezlik serisini beşe çıkardı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T15:12+0300

2024-03-16T15:12+0300

2024-03-16T15:12+0300

spor

cedi osman

denver nuggets

nba

basketbol

san antonio spurs

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078364082_127:0:1270:643_1920x0_80_0_0_e04fd53d8f005512523eeea26789faeb.png

Gece boyunca 6 maçın yapıldığı NBA'de, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets deplasmanda da yenilmeyerek üst üste beşinci galibiyetine ulaştı. Sırp yıldız Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle öne çıktığı maçta Nuggets bu sezon 47. galibiyetini elde etti. Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.Cedi Osman oyuna alınmadı Batı Konferansı'nda sonuncu sırada yer alan ve iyi bir sezon geçirmeyen Spurs'de Sochan 19, Wembanyama ve Vassell ise 17 sayı attı. Takım böylece sezonda 53. yenilgisini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, maçta dakika şansı bulamadı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/milli-basketbolcu-alperen-sengunden-sakatlik-hakkinda-ilk-aciklama--1081611286.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cedi osman, denver nuggets, nba, basketbol, san antonio spurs