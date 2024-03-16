https://sputniknews.com.tr/20240316/nbade-denver-nuggets-durdurulamiyor-art-arda-besinci-galibiyet-1081755226.html
NBA'de Denver Nuggets durdurulamıyor: Art arda beşinci galibiyet
NBA'de Denver Nuggets durdurulamıyor: Art arda beşinci galibiyet
Sputnik Türkiye
NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 117-106 yenerek yenilmezlik serisini beşe çıkardı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T15:12+0300
2024-03-16T15:12+0300
2024-03-16T15:12+0300
spor
cedi osman
denver nuggets
nba
basketbol
san antonio spurs
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Gece boyunca 6 maçın yapıldığı NBA'de, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets deplasmanda da yenilmeyerek üst üste beşinci galibiyetine ulaştı. Sırp yıldız Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle öne çıktığı maçta Nuggets bu sezon 47. galibiyetini elde etti. Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.Cedi Osman oyuna alınmadı Batı Konferansı'nda sonuncu sırada yer alan ve iyi bir sezon geçirmeyen Spurs'de Sochan 19, Wembanyama ve Vassell ise 17 sayı attı. Takım böylece sezonda 53. yenilgisini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, maçta dakika şansı bulamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/milli-basketbolcu-alperen-sengunden-sakatlik-hakkinda-ilk-aciklama--1081611286.html
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cedi osman, denver nuggets, nba, basketbol, san antonio spurs
cedi osman, denver nuggets, nba, basketbol, san antonio spurs
NBA'de Denver Nuggets durdurulamıyor: Art arda beşinci galibiyet
NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 117-106 yenerek yenilmezlik serisini beşe çıkardı.
Gece boyunca 6 maçın yapıldığı NBA'de, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets deplasmanda da yenilmeyerek üst üste beşinci galibiyetine ulaştı. Sırp yıldız Nikola Jokic'in 31 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle öne çıktığı maçta Nuggets bu sezon 47. galibiyetini elde etti.
Jamal Murray'nin 15 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Nuggets'ta Michael Porter Jr, Christian Braun ve Justin Holiday 13'er sayı kaydetti.
Cedi Osman oyuna alınmadı
Batı Konferansı'nda sonuncu sırada yer alan ve iyi bir sezon geçirmeyen Spurs'de Sochan 19, Wembanyama ve Vassell ise 17 sayı attı. Takım böylece sezonda 53. yenilgisini aldı.
Milli basketbolcu Cedi Osman, maçta dakika şansı bulamadı.