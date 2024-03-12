https://sputniknews.com.tr/20240312/milli-basketbolcu-alperen-sengunden-sakatlik-hakkinda-ilk-aciklama--1081611286.html
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Sacromento Kings maçının son dakikasında sakatlanan Alperen Şengün'den sakatlığıyla ilgili ilk açıklama geldi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:58+0300
2024-03-12T11:58+0300
2024-03-12T11:58+0300
spor
alperen şengün
houston rockets
nba
abd
basketbol
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Son dönemlerde NBA'in Houston Rockets takımında üst düzey oyunu ile tüm ilgiyi üstüne çeken, devamında sakatlanan Alperen Şengün'den ilk açıklama geldi.Instagram hesabından paylaşım yapan Şengün, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20240312/alperen-sengunun-sakatligina-iliskin-ilk-detaylar-belli-oldu-1081602434.html
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alperen şengün, houston rockets, nba, abd, basketbol
alperen şengün, houston rockets, nba, abd, basketbol
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama
Yakın zamanda Sacromento Kings maçının son dakikasında sakatlanan Alperen Şengün'den sakatlığıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Son dönemlerde NBA'in Houston Rockets takımında üst düzey oyunu ile tüm ilgiyi üstüne çeken, devamında sakatlanan Alperen Şengün'den ilk açıklama geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Şengün, şunları yazdı:
Yaşadığım sakatlık sonrası arayıp soran ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür dizimde bir problem bulunmamakta. Bileğim burkulduğu için küçük bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden de daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler!