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Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Yakın zamanda Sacromento Kings maçının son dakikasında sakatlanan Alperen Şengün'den sakatlığıyla ilgili ilk açıklama geldi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:58+0300
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alperen şengün
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Son dönemlerde NBA'in Houston Rockets takımında üst düzey oyunu ile tüm ilgiyi üstüne çeken, devamında sakatlanan Alperen Şengün'den ilk açıklama geldi.Instagram hesabından paylaşım yapan Şengün, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20240312/alperen-sengunun-sakatligina-iliskin-ilk-detaylar-belli-oldu-1081602434.html
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alperen şengün, houston rockets, nba, abd, basketbol
alperen şengün, houston rockets, nba, abd, basketbol

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den sakatlık hakkında ilk açıklama

11:58 12.03.2024
© ETIENNE LAURENTAlperen Şengün
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© ETIENNE LAURENT
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Yakın zamanda Sacromento Kings maçının son dakikasında sakatlanan Alperen Şengün'den sakatlığıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Son dönemlerde NBA'in Houston Rockets takımında üst düzey oyunu ile tüm ilgiyi üstüne çeken, devamında sakatlanan Alperen Şengün'den ilk açıklama geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Şengün, şunları yazdı:
Yaşadığım sakatlık sonrası arayıp soran ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür dizimde bir problem bulunmamakta. Bileğim burkulduğu için küçük bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden de daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler!
Alperen Şengün - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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