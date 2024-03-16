https://sputniknews.com.tr/20240316/kuresel-isinmanin-etkileri-devam-ediyor-kuslar-erken-goctu-bitkiler-zamanindan-once-cicek-acti-1081747849.html
Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'
Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'
Sputnik Türkiye
Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, son yıllarda dünyada artan sıcaklıklarla beraber göçmen kuşların ve... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T10:18+0300
2024-03-16T10:18+0300
2024-03-16T10:18+0300
yaşam
küresel ısınma
leylek
ayı
göç
çiçek
ağaç
bitki
meyve
türkiye
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Uzmanlar Mart ayında bir çok yerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göçmen kuşların daha erken göç etmeye başladığını belirtiyor. Yine sıcaklıkların etkisiyle bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdiğini dile getiriliyor.Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başıbüyük, göçmen kuşların daha erken göç etmelerinin ve bitkilerin erken çiçek açmalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek şu cümleleri dile getirdi:“Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor”Bu olayın son yıllarda sürekli yaşandığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Başıbüyük, “Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Son yıllarda sürekli yaşanan bir olay haline geldi. Bu şekilde erken sıcaklığın geldiği kış dönemlerinden sonra bitkilerin ve hayvanların davranışlarındaki değişiklik iklim krizine bağlı olarak dünya da artık sürekli yaşanan bir olay. Şu an Mart ayındayız, daha önce defalarca gözlemlediğimiz bir olay daha var, Mart ayının sonu veya Nisan ayının başında Türkiye’de bizim bölgemizde veya farklı bölgelerde don olayları yaşanıyor. Son yıllarda her sene tekrar eden bir durum haline geldi. Dolayısıyla canlılar açısından baktığımızda bu don hadisesi gerçekleştiğinde bizim açımızdan ciddi kayıplar söz konusu olacaktır” sözlerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/trumptan-kuresel-isinma-tehdidine-iliskin-yorum-dusunmemiz-gereken-sey-nukleer-kuresel-isinmadir-1078147280.html
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küresel ısınma, leylek, ayı, göç, çiçek, ağaç, bitki, meyve, türkiye, kuzey afrika, mısır, nil deltası
küresel ısınma, leylek, ayı, göç, çiçek, ağaç, bitki, meyve, türkiye, kuzey afrika, mısır, nil deltası
Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'
Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, son yıllarda dünyada artan sıcaklıklarla beraber göçmen kuşların ve diğer canlıların erken göç ettiklerini belirtti.
Uzmanlar Mart ayında bir çok yerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göçmen kuşların daha erken göç etmeye başladığını belirtiyor. Yine sıcaklıkların etkisiyle bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdiğini dile getiriliyor.
Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başıbüyük, göçmen kuşların daha erken göç etmelerinin ve bitkilerin erken çiçek açmalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek şu cümleleri dile getirdi:
Belki son 150-200 yılın en sıcak Şubat ayı yaşandı. Yalnız Çukurova bölgesinde değil tüm dünyada yaşandı. Birkaç istisna dışında her tarafta çok sıcak bir dönem oldu. Dolayısıyla hava sıcak olduğu için göçmen kuşlarda göç etmiş oldukları Kuzey Afrika, Mısır ve Nil deltası gibi yerlerden daha erken buralara geldi. Teknik olarak sadece hayvanların göç etmesi değil, aynı zamanda bitki türlerinin de sıcaklığa bağlı olarak erken çiçek açtığını, meyve verdiğini görüyoruz. Yalnız Çukurova bölgesi değil, diğer yerlerde de bu durum aynı. Normalde bu mevsimlerde olmaması gereken ağaçlarda daha erken, yaklaşık 1 ay öncesinden çiçek açmaya başladığını ve meyve verdiklerini görüyoruz.
“Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor”
Bu olayın son yıllarda sürekli yaşandığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Başıbüyük, “Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Son yıllarda sürekli yaşanan bir olay haline geldi. Bu şekilde erken sıcaklığın geldiği kış dönemlerinden sonra bitkilerin ve hayvanların davranışlarındaki değişiklik iklim krizine bağlı olarak dünya da artık sürekli yaşanan bir olay. Şu an Mart ayındayız, daha önce defalarca gözlemlediğimiz bir olay daha var, Mart ayının sonu veya Nisan ayının başında Türkiye’de bizim bölgemizde veya farklı bölgelerde don olayları yaşanıyor. Son yıllarda her sene tekrar eden bir durum haline geldi. Dolayısıyla canlılar açısından baktığımızda bu don hadisesi gerçekleştiğinde bizim açımızdan ciddi kayıplar söz konusu olacaktır” sözlerini kaydetti.