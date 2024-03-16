https://sputniknews.com.tr/20240316/kuresel-isinmanin-etkileri-devam-ediyor-kuslar-erken-goctu-bitkiler-zamanindan-once-cicek-acti-1081747849.html

Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'

Küresel ısınmanın etkileri devam ediyor: 'Kuşlar erken göçtü, bitkiler zamanından önce çiçek açtı'

Sputnik Türkiye

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, son yıllarda dünyada artan sıcaklıklarla beraber göçmen kuşların ve... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T10:18+0300

2024-03-16T10:18+0300

2024-03-16T10:18+0300

yaşam

küresel ısınma

leylek

ayı

göç

çiçek

ağaç

bitki

meyve

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071445830_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_eab577e838a975753be11e31ad3dcbde.jpg

Uzmanlar Mart ayında bir çok yerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte göçmen kuşların daha erken göç etmeye başladığını belirtiyor. Yine sıcaklıkların etkisiyle bazı ağaçlar daha erken çiçek açıp meyve verdiğini dile getiriliyor.Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başıbüyük, göçmen kuşların daha erken göç etmelerinin ve bitkilerin erken çiçek açmalarının küresel ısınmadan kaynaklandığını belirterek şu cümleleri dile getirdi:“Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor”Bu olayın son yıllarda sürekli yaşandığını ve hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Başıbüyük, “Çevresel olarak bu duruma hazırlıklı olmak gerekiyor. Son yıllarda sürekli yaşanan bir olay haline geldi. Bu şekilde erken sıcaklığın geldiği kış dönemlerinden sonra bitkilerin ve hayvanların davranışlarındaki değişiklik iklim krizine bağlı olarak dünya da artık sürekli yaşanan bir olay. Şu an Mart ayındayız, daha önce defalarca gözlemlediğimiz bir olay daha var, Mart ayının sonu veya Nisan ayının başında Türkiye’de bizim bölgemizde veya farklı bölgelerde don olayları yaşanıyor. Son yıllarda her sene tekrar eden bir durum haline geldi. Dolayısıyla canlılar açısından baktığımızda bu don hadisesi gerçekleştiğinde bizim açımızdan ciddi kayıplar söz konusu olacaktır” sözlerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231206/trumptan-kuresel-isinma-tehdidine-iliskin-yorum-dusunmemiz-gereken-sey-nukleer-kuresel-isinmadir-1078147280.html

kuzey afrika

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küresel ısınma, leylek, ayı, göç, çiçek, ağaç, bitki, meyve, türkiye, kuzey afrika, mısır, nil deltası