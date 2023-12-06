https://sputniknews.com.tr/20231206/trumptan-kuresel-isinma-tehdidine-iliskin-yorum-dusunmemiz-gereken-sey-nukleer-kuresel-isinmadir-1078147280.html
Trump’tan küresel ısınma tehdidine ilişkin yorum: Düşünmemiz gereken şey nükleer küresel ısınmadır
Trump’tan küresel ısınma tehdidine ilişkin yorum: Düşünmemiz gereken şey nükleer küresel ısınmadır
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonuçları olduğunu belirtti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:00+0300
2023-12-06T17:00+0300
2023-12-06T17:00+0300
dünya
donald trump
abd
küresel ısınma
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077178044_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0338c7ecd59d36820ddf550cca90a9b7.jpg
ABD’nin Iowa eyaletinde destekçileri ile buluşan Trump, burada yaptığı konuşmada dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonucunda oluşacak nükleer küresel ısınma olduğunu söyledi.Fox televizyonunun canlı olarak yayınladığı etkinlikte konuşan Trump, “Düşünmemiz ve endişe etmemiz gereken, yarın gerçekleşebilecek tek küresel ısınma küresel ısınma değil, nükleer küresel ısınmadır” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, 30 Kasım’da Colorado Eyaleti’nde ziyaret ettiği CS Wind işletmesinin işçileriyle yaptığı sohbet sırasında, ‘tüm dünyayı yok etme’ yeteneğine sahip olmakla övünmüş, ardından nükleer silahları kast ettiğini söylemişti. ABD’li gazeteciler ülke liderinin bu şakasını yersiz bulmuştu.Donald Trump ise daha önce Biden’ın pek formunda olmadığı, ‘neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri olmadığı’ ve dünyanın ‘Üçüncü Dünya Savaşı'na her zamankinden daha yakın’ olduğunu şeklinde bir açıklama yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077178044_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e00438bb5b5da44acb7ae84cab23f199.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, abd, küresel ısınma, joe biden
donald trump, abd, küresel ısınma, joe biden
Trump’tan küresel ısınma tehdidine ilişkin yorum: Düşünmemiz gereken şey nükleer küresel ısınmadır
Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonuçları olduğunu belirtti.
ABD’nin Iowa eyaletinde destekçileri ile buluşan Trump, burada yaptığı konuşmada dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonucunda oluşacak nükleer küresel ısınma olduğunu söyledi.
Fox televizyonunun canlı olarak yayınladığı etkinlikte konuşan Trump, “Düşünmemiz ve endişe etmemiz gereken, yarın gerçekleşebilecek tek küresel ısınma küresel ısınma değil, nükleer küresel ısınmadır
” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, 30 Kasım’da Colorado Eyaleti’nde ziyaret ettiği CS Wind işletmesinin işçileriyle yaptığı sohbet sırasında, ‘tüm dünyayı yok etme’ yeteneğine sahip olmakla övünmüş, ardından nükleer silahları kast ettiğini söylemişti. ABD’li gazeteciler ülke liderinin bu şakasını yersiz bulmuştu.
Donald Trump ise daha önce Biden’ın pek formunda olmadığı, ‘neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri olmadığı’ ve dünyanın ‘Üçüncü Dünya Savaşı'na her zamankinden daha yakın’ olduğunu şeklinde bir açıklama yapmıştı.