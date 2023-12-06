https://sputniknews.com.tr/20231206/trumptan-kuresel-isinma-tehdidine-iliskin-yorum-dusunmemiz-gereken-sey-nukleer-kuresel-isinmadir-1078147280.html

Trump’tan küresel ısınma tehdidine ilişkin yorum: Düşünmemiz gereken şey nükleer küresel ısınmadır

Trump’tan küresel ısınma tehdidine ilişkin yorum: Düşünmemiz gereken şey nükleer küresel ısınmadır

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonuçları olduğunu belirtti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T17:00+0300

2023-12-06T17:00+0300

2023-12-06T17:00+0300

dünya

donald trump

abd

küresel ısınma

joe biden

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ABD’nin Iowa eyaletinde destekçileri ile buluşan Trump, burada yaptığı konuşmada dünyayı tehdit etmekte olan tek küresel ısınmanın nükleer bir çatışmanın sonucunda oluşacak nükleer küresel ısınma olduğunu söyledi.Fox televizyonunun canlı olarak yayınladığı etkinlikte konuşan Trump, “Düşünmemiz ve endişe etmemiz gereken, yarın gerçekleşebilecek tek küresel ısınma küresel ısınma değil, nükleer küresel ısınmadır” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden, 30 Kasım’da Colorado Eyaleti’nde ziyaret ettiği CS Wind işletmesinin işçileriyle yaptığı sohbet sırasında, ‘tüm dünyayı yok etme’ yeteneğine sahip olmakla övünmüş, ardından nükleer silahları kast ettiğini söylemişti. ABD’li gazeteciler ülke liderinin bu şakasını yersiz bulmuştu.Donald Trump ise daha önce Biden’ın pek formunda olmadığı, ‘neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri olmadığı’ ve dünyanın ‘Üçüncü Dünya Savaşı'na her zamankinden daha yakın’ olduğunu şeklinde bir açıklama yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html

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