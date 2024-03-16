https://sputniknews.com.tr/20240316/komsu-is-yerinin-kopegine-hortum-sandalye-ve-kurekle-saldirdi--1081760653.html

Komşu iş yerinin köpeğine hortum, sandalye ve kürekle saldırdı

Komşu iş yerinin köpeğine hortum, sandalye ve kürekle saldırdı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Urla ilçesinde bir adam evinin yakınındaki bir işyerinde bağlı durumdaki köpeğe önce hortum ardından sandalye ve kürekle saldırdı. 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T20:13+0300

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Urla'nın Kuşçular Mahallesi’nde evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli şahıs, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.Köpek zincirin uzadığı mesafece saldırgandan kaçmaya çalıştı. Etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle ardından da kürekle vurdu. Şüphelinin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanının korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.Öte yandan, aldığı darbeler sonrası başı yarılan köpeğin sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

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hayvan, hayvan hakları, hayvanlara işkence, izmir, köpek