https://sputniknews.com.tr/20240316/istanbulda-saglik-calisanlarindan-gosteri-saglik-kurumlari-ayakta-insanlik-hayatta-kalsin-1081758733.html

İstanbul'da sağlık çalışanlarından gösteri: 'Sağlık kurumları ayakta, insanlık hayatta kalsın'

İstanbul'da sağlık çalışanlarından gösteri: 'Sağlık kurumları ayakta, insanlık hayatta kalsın'

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de bir grup sağlık çalışanı 14 maddelik taleplerini duyurmak için gösteri düzenledi. Gösteride 'Şiddetsiz, güvenli ve güvenceli ortamda iyi... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T17:41+0300

2024-03-16T17:41+0300

2024-03-16T17:41+0300

türkiye

sağlık çalışanı

istanbul

gösteri

protesto

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İstanbul Kadıköy'de bir grup sağlık çalışanı, 14 Mart Tıp Bayramı için hazırladıkları 14 talebi duyurmak için yürüyüş yaptı.Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık görevlileri, Kadıköy İskele meydanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.Burada, "Sağlık kurumları ayakta, insanlık hayatta kalsın" ve "Şiddetsiz, güvenli ve güvenceli ortamda iyi hekimlik yapmak istiyoruz" yazılı pankartlar açan gruptakiler, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Dr. Saffet Ercan, şiddetsiz, güvenceli, demokratik çalışma koşulları sağlayan ve halk için ulaşılabilir bir sağlık ortamı istediklerini dile getirdi.Türk Tabipler Birliği'nin sağlıkta şiddete yönelik yasa teklifinin kabul edilmesini beklediklerini söyleyen Ercan, "Sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde düzenlenmelidir" dedi.Ercan ayrıca, sağlık çalışanları adına maaş, fiili hizmet süresi zammı, ek gösterge, vergi dilimi üst sınırı gibi konulardaki taleplerini sıraladı.

https://sputniknews.com.tr/20240314/dunden-bugune-14-mart-tip-bayrami-saglik-calisanlari-ne-talep-ediyor-1081678502.html

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sağlık çalışanı, istanbul, gösteri, protesto