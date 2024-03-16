https://sputniknews.com.tr/20240316/kocaelide-uluslararasi-limanda-3-yukleme-vinci-devrildi-bolgeye-cok-sayida-ekip-gonderildi-1081757645.html
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildiği, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi. Olayda yaralı olup olmadığına dair... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T16:40+0300
2024-03-16T16:40+0300
2024-03-16T16:56+0300
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html
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kocaeli, liman, son dakika
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
16:40 16.03.2024 (güncellendi: 16:56 16.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildiği, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi. Olayda yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.