https://sputniknews.com.tr/20240316/kocaelide-uluslararasi-limanda-3-yukleme-vinci-devrildi-bolgeye-cok-sayida-ekip-gonderildi-1081757645.html

Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildiği, olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi. Olayda yaralı olup olmadığına dair... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T16:40+0300

2024-03-16T16:40+0300

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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