https://sputniknews.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html
ABD'yi dev hortum ve kasırga vurdu: Birçok kasaba yerle bir oldu
ABD'yi dev hortum ve kasırga vurdu: Birçok kasaba yerle bir oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Indiana ve Ohio eyaletinde şiddetli hortum ve kasırga felaketi yaşandı, birçok kişinin evi zarar gördü. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T16:44+0300
2024-03-15T16:44+0300
2024-03-15T16:48+0300
dünya
abd
doğal afet
şiddet
ölüm
fırtına
hortum
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ABD'nin Indiana eyaletinin doğusunda etkili olan şiddet ve kasırga, birçok kasabada büyük mali hasara yol açtı. En az 25 bin kişinin evsiz ve elektriksiz kaldığı belirtilirken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Sosyal medyaya yüklenen videolarda, birçok kişinin büyük panik yaşadığı görüldü. Ayrıca Indiana'da 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı belirtilirdi. ABD Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gününden itibaren eyaletlerde en az 7 hortum etkili oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240220/hatayda-dev-hortum-1080906463.html
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abd, doğal afet, şiddet, ölüm, fırtına, hortum
abd, doğal afet, şiddet, ölüm, fırtına, hortum
ABD'yi dev hortum ve kasırga vurdu: Birçok kasaba yerle bir oldu
16:44 15.03.2024 (güncellendi: 16:48 15.03.2024)
ABD'nin Indiana ve Ohio eyaletinde şiddetli hortum ve kasırga felaketi yaşandı, birçok kişinin evi zarar gördü.
ABD'nin Indiana eyaletinin doğusunda etkili olan şiddet ve kasırga, birçok kasabada büyük mali hasara yol açtı. En az 25 bin kişinin evsiz ve elektriksiz kaldığı belirtilirken, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Sosyal medyaya yüklenen videolarda, birçok kişinin büyük panik yaşadığı görüldü. Ayrıca Indiana'da 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı belirtilirdi. ABD Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gününden itibaren eyaletlerde en az 7 hortum etkili oldu.