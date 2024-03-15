https://sputniknews.com.tr/20240315/abdyi-dev-hortum-ve-kasirga-vurdu-bircok-kasaba-yerle-bir-oldu--1081731939.html

ABD'yi dev hortum ve kasırga vurdu: Birçok kasaba yerle bir oldu

ABD'yi dev hortum ve kasırga vurdu: Birçok kasaba yerle bir oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin Indiana ve Ohio eyaletinde şiddetli hortum ve kasırga felaketi yaşandı, birçok kişinin evi zarar gördü. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T16:44+0300

2024-03-15T16:44+0300

2024-03-15T16:48+0300

dünya

abd

doğal afet

şiddet

ölüm

fırtına

hortum

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056641031_0:10:1425:811_1920x0_80_0_0_372e87b9122c1c04b18613e29faa515f.jpg

ABD'nin Indiana eyaletinin doğusunda etkili olan şiddet ve kasırga, birçok kasabada büyük mali hasara yol açtı. En az 25 bin kişinin evsiz ve elektriksiz kaldığı belirtilirken, 2 kişi de hayatını kaybetti. Sosyal medyaya yüklenen videolarda, birçok kişinin büyük panik yaşadığı görüldü. Ayrıca Indiana'da 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı belirtilirdi. ABD Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gününden itibaren eyaletlerde en az 7 hortum etkili oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240220/hatayda-dev-hortum-1080906463.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, doğal afet, şiddet, ölüm, fırtına, hortum