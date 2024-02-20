https://sputniknews.com.tr/20240220/hatayda-dev-hortum-1080906463.html

Hatay'da dev hortum

Hatay'da dev hortum

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağışla birlikte etkili olan hortum, zeytin ağaçlarını yerinden söktü. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:11+0300

2024-02-20T10:11+0300

2024-02-20T10:11+0300

türkiye

hatay

hortum

hava durumu

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Son günlerde Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına ve yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Altınözü ilçesi, Sarıbük Mahallesi mevkiinde de hortum etkili oldu. Aniden ortaya çıkan hortum, mahalle sakinleri arasında paniğe sebep oldu. Tarım arazilerinin olduğu bölgede etkili olan hortum, bir zeytin bahçesinde yaklaşık 40 ağacı yerinden söktü. Hortumun tarım arazilerinde etkisini hissettirdiği anlar vatandaşların cep telefonun kamerasıyla görüntülendi. Hortumun yerleşim yerlerinden uzak bölgede meydana gelmesinden dolayı evlere herhangi bir zarar vermedi. Arazide ilerleyen hortum zamanla etkisini kaybederek kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20240127/mersinde-metrelerce-yukseklikte-hortum-cikti-1080095437.html

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