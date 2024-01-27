https://sputniknews.com.tr/20240127/mersinde-metrelerce-yukseklikte-hortum-cikti-1080095437.html
Mersin'de metrelerce yükseklikte hortum çıktı
Mersin'de metrelerce yükseklikte hortum çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T13:04+0300
2024-01-27T13:04+0300
2024-01-27T13:04+0300
türkiye
hortum
mersin
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Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı. Hortum ilçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösterdi. Vatandaşlar metrelerce yükseldiği görülen hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra da hortum etkisini kaybederek gözden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20240107/izmirde-hortum-su-tankerini-30-metre-firlatti-1079411823.html
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hortum, mersin
Mersin'de metrelerce yükseklikte hortum çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı.
Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı.
Hortum ilçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösterdi. Vatandaşlar metrelerce yükseldiği görülen hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra da hortum etkisini kaybederek gözden kayboldu.