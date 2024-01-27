https://sputniknews.com.tr/20240127/mersinde-metrelerce-yukseklikte-hortum-cikti-1080095437.html

Mersin'de metrelerce yükseklikte hortum çıktı

Mersin'de metrelerce yükseklikte hortum çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T13:04+0300

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türkiye

hortum

mersin

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Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı. Hortum ilçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösterdi. Vatandaşlar metrelerce yükseldiği görülen hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra da hortum etkisini kaybederek gözden kayboldu.

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