https://sputniknews.com.tr/20240107/izmirde-hortum-su-tankerini-30-metre-firlatti-1079411823.html

İzmir'de hortum: Su tankerini 30 metre fırlattı

İzmir'de hortum: Su tankerini 30 metre fırlattı

İzmir’de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Karaburun ilçesinde hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırlarken... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T21:56+0300

2024-01-07T21:56+0300

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türkiye

izmir

hortum

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına ikazının ardından kent merkezi ve ilçelerde sabah saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Karaburun ilçesinde ise sabah saatlerinde oluşan hortum, saniyeler içerisinde adeta yıktı geçti.Küçükbahçe Mahallesi’nde meydana gelen hortum nedeniyle bir su tankeri yaklaşık 30 metre uzağa fırladı. Ağaçları kökünden söken, evlerin çatısını uçuran hortum faciasında can kaybı olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240107/izlandadan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-hangi-illere-kar-yagacak-1079407190.html

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