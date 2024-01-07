İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:49
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240107/izlandadan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-hangi-illere-kar-yagacak-1079407190.html
İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?
İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?
İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Peki hangi illerde ne zaman kar yağacak? 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T18:09+0300
2024-01-07T18:09+0300
yaşam
istanbul
kar
hava durumu
istanbul hava durumu
meteoroloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075014644_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_7ed81cd3452cc00c9c0756fd0c257abd.jpg
Sıcaklıklar düşecek, İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası gelecek.Türkiye yağmur ve karın etkisi altına girecek.Soğuk hava dalgasının 4 gün devam edeceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar batıda 4 gün boyunca devam edecek. Salı günü artık Karadeniz'e kuzeye inmeye başlayacak. Bu soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya ve Balkanlar'a geliyor. Bu nedenle ayın 20'sine kadar ara ara hep bu soğuk hava dalgası kar yağışları ülkemize inecek." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da Salı gününden itibaren şiddetli poyraz ile birlikte sulu kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü poyraz fırtınası var. Poyraz yönünden şiddetli esecek rüzgarla birlikte biz sıcaklıkları dışarıda en fazla 3-4 derece civarında hissedeceğiz. Salı günü İstanbul'da gündüz saatlerinde sağanak yağmur var. Ama rüzgar o kadar güçlü ki öğleden sonra sulu kara dönebilir ve geceye doğruda özellikle denizden uzak iç kesimlerde de Başakşehir İkitelli taraflarında kara da dönme ihtimali var İstanbul için." dedi.'Yağmur kara dönecek'Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya'da ise yağmur kara dönecek. Çalışkan, "Salı günü gündüz saatleride yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde. Karadeniz'de de İç Anadolu'da da kuvvetli de yağacak ancak Salı günü geceye doğru havanın soğumasıyla birlikte Salı gecesi ve Çarşamba günü Karadeniz'de İç Anadolu'da kara dönmeye başlayacak. Ayrıca Trakya Çanakkale yükseklerinde bu fırtınanın gücüyle yağışlar kar şeklinde olacak. Salı öğleden sonra ve perşembe daha çok kuru soğuk olacak." uyarısında bulundu.İstanbul'da 19-20 Ocak arası yeni bir kar yağışı bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075014644_0:0:750:563_1920x0_80_0_0_c07bf5ae25b13e82c14ce85ef11c744c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji
istanbul, kar, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji

İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?

18:09 07.01.2024
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AA
Abone ol
İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Peki hangi illerde ne zaman kar yağacak?
Sıcaklıklar düşecek, İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası gelecek.

Türkiye yağmur ve karın etkisi altına girecek.
Soğuk hava dalgasının 4 gün devam edeceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar batıda 4 gün boyunca devam edecek. Salı günü artık Karadeniz'e kuzeye inmeye başlayacak. Bu soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya ve Balkanlar'a geliyor. Bu nedenle ayın 20'sine kadar ara ara hep bu soğuk hava dalgası kar yağışları ülkemize inecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da Salı gününden itibaren şiddetli poyraz ile birlikte sulu kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü poyraz fırtınası var. Poyraz yönünden şiddetli esecek rüzgarla birlikte biz sıcaklıkları dışarıda en fazla 3-4 derece civarında hissedeceğiz. Salı günü İstanbul'da gündüz saatlerinde sağanak yağmur var. Ama rüzgar o kadar güçlü ki öğleden sonra sulu kara dönebilir ve geceye doğruda özellikle denizden uzak iç kesimlerde de Başakşehir İkitelli taraflarında kara da dönme ihtimali var İstanbul için." dedi.

'Yağmur kara dönecek'

Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya'da ise yağmur kara dönecek. Çalışkan, "Salı günü gündüz saatleride yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde. Karadeniz'de de İç Anadolu'da da kuvvetli de yağacak ancak Salı günü geceye doğru havanın soğumasıyla birlikte Salı gecesi ve Çarşamba günü Karadeniz'de İç Anadolu'da kara dönmeye başlayacak. Ayrıca Trakya Çanakkale yükseklerinde bu fırtınanın gücüyle yağışlar kar şeklinde olacak. Salı öğleden sonra ve perşembe daha çok kuru soğuk olacak." uyarısında bulundu.
İstanbul'da 19-20 Ocak arası yeni bir kar yağışı bekleniyor.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
TÜRKİYE
Kaymakamlıklardan uyarı: Kar tatili verecek yerler belli oldu
5 Ocak, 07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала