https://sputniknews.com.tr/20240107/izlandadan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-hangi-illere-kar-yagacak-1079407190.html

İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?

İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor: Hangi illere kar yağacak?

İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Peki hangi illerde ne zaman kar yağacak? 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T18:09+0300

2024-01-07T18:09+0300

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Sıcaklıklar düşecek, İzlanda üzerinden soğuk hava dalgası gelecek.Türkiye yağmur ve karın etkisi altına girecek.Soğuk hava dalgasının 4 gün devam edeceğini söyleyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar batıda 4 gün boyunca devam edecek. Salı günü artık Karadeniz'e kuzeye inmeye başlayacak. Bu soğuk hava İzlanda üzerinden Rusya ve Balkanlar'a geliyor. Bu nedenle ayın 20'sine kadar ara ara hep bu soğuk hava dalgası kar yağışları ülkemize inecek." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da Salı gününden itibaren şiddetli poyraz ile birlikte sulu kar beklendiğini söyleyen Çalışkan, "Salı günü poyraz fırtınası var. Poyraz yönünden şiddetli esecek rüzgarla birlikte biz sıcaklıkları dışarıda en fazla 3-4 derece civarında hissedeceğiz. Salı günü İstanbul'da gündüz saatlerinde sağanak yağmur var. Ama rüzgar o kadar güçlü ki öğleden sonra sulu kara dönebilir ve geceye doğruda özellikle denizden uzak iç kesimlerde de Başakşehir İkitelli taraflarında kara da dönme ihtimali var İstanbul için." dedi.'Yağmur kara dönecek'Karadeniz, İç Anadolu ve Trakya'da ise yağmur kara dönecek. Çalışkan, "Salı günü gündüz saatleride yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde. Karadeniz'de de İç Anadolu'da da kuvvetli de yağacak ancak Salı günü geceye doğru havanın soğumasıyla birlikte Salı gecesi ve Çarşamba günü Karadeniz'de İç Anadolu'da kara dönmeye başlayacak. Ayrıca Trakya Çanakkale yükseklerinde bu fırtınanın gücüyle yağışlar kar şeklinde olacak. Salı öğleden sonra ve perşembe daha çok kuru soğuk olacak." uyarısında bulundu.İstanbul'da 19-20 Ocak arası yeni bir kar yağışı bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240105/kaymakamliklardan-uyari-kar-tatili-verecek-yerler-belli-oldu-1079342718.html

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