https://sputniknews.com.tr/20240316/ingiliz-uzman-krakene-yapilan-saldiri-rusyanin-istihbarattaki-muazzam-ustunlugunu-gosteriyor-1081762647.html

İngiliz uzman: Kraken'e yapılan saldırı, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösteriyor

İngiliz uzman: Kraken'e yapılan saldırı, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösteriyor

Sputnik Türkiye

İngiliz askeri uzman Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırının, Rusya’nın istihbarattaki muazzam... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T23:41+0300

2024-03-16T23:41+0300

2024-03-16T23:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

istihbarat

kraken

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Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırıyı YouTube kanalından değerlendiren İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rusya'nın tüm düşman eylemlerine ilişkin istihbarat verilerine sahip olduğunu, dolayısıyla Kraken gibi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarına hassas saldırılar düzenleyebildiğini söyledi.Mercouris, “Rusların Ukrayna'da olup bitenler hakkında inanılmaz miktarda istihbarat bilgisine sahip olduğu artık çok açık. Kraken oluşumunun nerede olduğunu biliyorlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin nerede gizli toplantılar yaptığını biliyorlar. Patriot hava savunma sistemlerinin nerede bulunduğunu takip edebiliyorlar” dedi.Merkouris, Moskova’nın toplanan istihbari veriler temelinde hemen harekete geçebildiği ve yıldırım hızında darbeler indirebildiğini vurgulayarak, “Ve bu gerçekten de oldukça endişe verici” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240316/ukraynali-politikaci-rus-kayma-bombalari-ukrayna-ordusuna-buyuk-sorunlar-yaratiyor-1081762030.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, istihbarat, kraken