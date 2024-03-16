https://sputniknews.com.tr/20240316/ingiliz-uzman-krakene-yapilan-saldiri-rusyanin-istihbarattaki-muazzam-ustunlugunu-gosteriyor-1081762647.html
İngiliz uzman: Kraken'e yapılan saldırı, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösteriyor
İngiliz uzman: Kraken'e yapılan saldırı, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösteriyor
Sputnik Türkiye
İngiliz askeri uzman Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırının, Rusya’nın istihbarattaki muazzam... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T23:41+0300
2024-03-16T23:41+0300
2024-03-16T23:41+0300
ukrayna krizi
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istihbarat
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Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırıyı YouTube kanalından değerlendiren İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rusya'nın tüm düşman eylemlerine ilişkin istihbarat verilerine sahip olduğunu, dolayısıyla Kraken gibi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarına hassas saldırılar düzenleyebildiğini söyledi.Mercouris, “Rusların Ukrayna'da olup bitenler hakkında inanılmaz miktarda istihbarat bilgisine sahip olduğu artık çok açık. Kraken oluşumunun nerede olduğunu biliyorlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin nerede gizli toplantılar yaptığını biliyorlar. Patriot hava savunma sistemlerinin nerede bulunduğunu takip edebiliyorlar” dedi.Merkouris, Moskova’nın toplanan istihbari veriler temelinde hemen harekete geçebildiği ve yıldırım hızında darbeler indirebildiğini vurgulayarak, “Ve bu gerçekten de oldukça endişe verici” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240316/ukraynali-politikaci-rus-kayma-bombalari-ukrayna-ordusuna-buyuk-sorunlar-yaratiyor-1081762030.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, istihbarat, kraken
rusya, rusya savunma bakanlığı, istihbarat, kraken
İngiliz uzman: Kraken'e yapılan saldırı, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösteriyor
İngiliz askeri uzman Aleksandr Mercouris, Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırının, Rusya’nın istihbarattaki muazzam üstünlüğünü gösterdiğini belirtti.
Rus ordusunun Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumuna düzenlediği saldırıyı YouTube kanalından değerlendiren İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Rusya'nın tüm düşman eylemlerine ilişkin istihbarat verilerine sahip olduğunu, dolayısıyla Kraken gibi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarına hassas saldırılar düzenleyebildiğini söyledi.
Mercouris, “Rusların Ukrayna'da olup bitenler hakkında inanılmaz miktarda istihbarat bilgisine sahip olduğu artık çok açık. Kraken oluşumunun nerede olduğunu biliyorlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin nerede gizli toplantılar yaptığını biliyorlar. Patriot hava savunma sistemlerinin nerede bulunduğunu takip edebiliyorlar” dedi.
Merkouris, Moskova’nın toplanan istihbari veriler temelinde hemen harekete geçebildiği ve yıldırım hızında darbeler indirebildiğini vurgulayarak, “Ve bu gerçekten de oldukça endişe verici” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumundan yaklaşık 300 militanın bir buçuk ton ağırlığında tek bir hava bombası atışıyla yok edildiğini duyurmuştu.