https://sputniknews.com.tr/20240316/ilicte-33-gunde-iscilerden-yeni-bir-iz-bulundu-iscilerin-kullandigi-bir-pikaba-ulasildi-1081755904.html

İliç’te 33. günde işçilerden yeni bir iz bulundu: İşçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı

İliç’te 33. günde işçilerden yeni bir iz bulundu: İşçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı yerin 33.gününde olay yerine ait yeni... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T15:48+0300

2024-03-16T15:48+0300

2024-03-16T16:12+0300

iliç

maden faciası

erzincan

maden ocağı

pikap

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işçiler

maden işçileri

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İliç’te 33. günde kayıp işçileri bulma çalışmaları sürerkenolay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı.Yaşanan gelişme Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.Paylaşımda yer alan açıklamada, '33 gündür siyanürlü toprağın altında olan 9 işçi arkadaşımızla ilgili henüz net bir bilgi yok. Olay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı. ifadesi' yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html

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iliç, maden faciası, erzincan, maden ocağı, pikap, işçiler, maden işçileri