https://sputniknews.com.tr/20240316/ilicte-33-gunde-iscilerden-yeni-bir-iz-bulundu-iscilerin-kullandigi-bir-pikaba-ulasildi-1081755904.html
İliç’te 33. günde işçilerden yeni bir iz bulundu: İşçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı
İliç’te 33. günde işçilerden yeni bir iz bulundu: İşçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı yerin 33.gününde olay yerine ait yeni... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T15:48+0300
2024-03-16T15:48+0300
2024-03-16T16:12+0300
iliç
maden faciası
erzincan
maden ocağı
pikap
türkiye
işçiler
maden işçileri
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İliç’te 33. günde kayıp işçileri bulma çalışmaları sürerkenolay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı.Yaşanan gelişme Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.Paylaşımda yer alan açıklamada, '33 gündür siyanürlü toprağın altında olan 9 işçi arkadaşımızla ilgili henüz net bir bilgi yok. Olay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı. ifadesi' yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincan-ilicteki-maden-faciasinda-saha-sorumlusu-4-kisi-gozaltina-alindi-1080717592.html
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iliç, maden faciası, erzincan, maden ocağı, pikap, işçiler, maden işçileri
iliç, maden faciası, erzincan, maden ocağı, pikap, işçiler, maden işçileri
İliç’te 33. günde işçilerden yeni bir iz bulundu: İşçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı
15:48 16.03.2024 (güncellendi: 16:12 16.03.2024)
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı yerin 33.gününde olay yerine ait yeni görüntü paylaşıldı.
İliç’te 33. günde kayıp işçileri bulma çalışmaları sürerkenolay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı.
Yaşanan gelişme Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda yer alan açıklamada, '33 gündür siyanürlü toprağın altında olan 9 işçi arkadaşımızla ilgili henüz net bir bilgi yok. Olay günü işçiler tarafından kullanıldığı bilinen bir pikaba ulaşıldı. ifadesi' yer aldı.