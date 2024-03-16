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Güney Koreli bilim insanlarından yeni buluş: 'Yapay etli pirinç'
Güney Koreli bilim insanlarından yeni buluş: 'Yapay etli pirinç'
Sputnik Türkiye
Güney Koreli bilim insanları sürdürülebilir protein kaynağı olarak laboratuvarda yapay etli pirinç üretti. 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T11:42+0300
2024-03-16T11:44+0300
yaşam
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Güney Kore'deki bilim insanları sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve çevre dostu bir protein kaynağı olduğuna inandıkları bir ürün yaratmak için ham pirinç tanelerini sığır hücreleriyle başarılı bir aşıladı.Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya öncülük eden Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nden Profesör Jinkee Hong, bu aşılamanın türünün ilk ürünü olduğunu dile getirdi.Kabarık pembe pirince benzeyen bu protein zengini ürünün ortaya çıkarılmasında, önce balık jelatiniyle kaplanarak sığır kası ve sığır yağı hücrelerinin tahıla tutunması sağlandığı; daha sonra ise, inek kası ve yağ kök hücrelerini pirinç tanesine yerleştirerek dokuz ila 11 gün boyunca bir petri kabında kültüre bırakılarak elde edildiği ifade edildi.Makalenin yazarlarından Sohyeon Park yaptığı açıklamada, "Hücre kültürlü protein pirincinden ihtiyacımız olan tüm besinleri elde ettiğimizi hayal edin. Pirinç zaten yüksek bir besin değerine sahip, ancak çiftlik hayvanlarından hücreler eklemek bunu daha da artırabilir" dedi.Park, "İhtiyacımız olan proteini genellikle çiftlik hayvanlarından elde ediyoruz, ancak çiftlik hayvanı üretimi çok fazla kaynak ile su tüketiyor; çok fazla sera gazı salıyor" açıklamasında bulundu.Araştırmacılar, pirinçlerinin normal pirince göre yüzde 8 daha fazla protein ve yüzde 7 daha fazla yağ içerdiğini tespit ederken pirincin ayrıca daha sert ve kırılgan olduğunu belirterek 'sığır etine ve bademe' benzer bir koku taşıdığını dile getirdi. Araştırma takımının bu pirincin az bir fiyata ve önemli derecede daha küçük bir karbon ayak izine sahip olduğu belirterek, hibrid pirincin üretilen her 110 gram protein için 6,27 kg’dan düşük CO2 yaydığı tahmin ediyor. Sığır etindeyse bu miktar 50 kg. Hibrid pirinç piyasaya çıkması halinde bu pirincin kilosunun 2.23 dolara mal olacağını dile getirdi.Hong, "Bu pirinç pişirildiğinde geleneksel görünümünü koruyor ancak etin karakteristik özelliği olan hafif bir cevizimsi benzersiz bir aroma karışımı taşıyor. Sığır etinin tadını tam olarak vermese de, hoş ve yeni bir lezzet deneyimi sunuyor. Çeşitli eşlikçilerle denedik ve bir dizi yemekle iyi uyum sağlıyor" sözlerini kaydetti.Park, "Hücrelerin pirinçte bu kadar iyi büyümesini beklemiyordum. Şimdi bu tahıl bazlı hibrit gıda için birçok olasılık görüyorum. Bir gün kıtlık için gıda yardımı, askeri erzak veya hatta uzay gıdası olarak hizmet edebilir" yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240110/bakan-yumaklidan-yapay-et-aciklamasi-uretimine-izin-verilmesi-soz-konusu-degildir-1079496230.html
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güney kore, yapay et, laboratuvar, pirinç, sığır eti, et, protein
güney kore, yapay et, laboratuvar, pirinç, sığır eti, et, protein

Güney Koreli bilim insanlarından yeni buluş: 'Yapay etli pirinç'

11:42 16.03.2024 (güncellendi: 11:44 16.03.2024)
© AAPirinç
Pirinç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2024
© AA
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Güney Koreli bilim insanları sürdürülebilir protein kaynağı olarak laboratuvarda yapay etli pirinç üretti.
Güney Kore'deki bilim insanları sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve çevre dostu bir protein kaynağı olduğuna inandıkları bir ürün yaratmak için ham pirinç tanelerini sığır hücreleriyle başarılı bir aşıladı.
Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya öncülük eden Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nden Profesör Jinkee Hong, bu aşılamanın türünün ilk ürünü olduğunu dile getirdi.
Kabarık pembe pirince benzeyen bu protein zengini ürünün ortaya çıkarılmasında, önce balık jelatiniyle kaplanarak sığır kası ve sığır yağı hücrelerinin tahıla tutunması sağlandığı; daha sonra ise, inek kası ve yağ kök hücrelerini pirinç tanesine yerleştirerek dokuz ila 11 gün boyunca bir petri kabında kültüre bırakılarak elde edildiği ifade edildi.
Makalenin yazarlarından Sohyeon Park yaptığı açıklamada, "Hücre kültürlü protein pirincinden ihtiyacımız olan tüm besinleri elde ettiğimizi hayal edin. Pirinç zaten yüksek bir besin değerine sahip, ancak çiftlik hayvanlarından hücreler eklemek bunu daha da artırabilir" dedi.
Park, "İhtiyacımız olan proteini genellikle çiftlik hayvanlarından elde ediyoruz, ancak çiftlik hayvanı üretimi çok fazla kaynak ile su tüketiyor; çok fazla sera gazı salıyor" açıklamasında bulundu.
Araştırmacılar, pirinçlerinin normal pirince göre yüzde 8 daha fazla protein ve yüzde 7 daha fazla yağ içerdiğini tespit ederken pirincin ayrıca daha sert ve kırılgan olduğunu belirterek 'sığır etine ve bademe' benzer bir koku taşıdığını dile getirdi.
Araştırma takımının bu pirincin az bir fiyata ve önemli derecede daha küçük bir karbon ayak izine sahip olduğu belirterek, hibrid pirincin üretilen her 110 gram protein için 6,27 kg’dan düşük CO2 yaydığı tahmin ediyor. Sığır etindeyse bu miktar 50 kg. Hibrid pirinç piyasaya çıkması halinde bu pirincin kilosunun 2.23 dolara mal olacağını dile getirdi.
Hong, "Bu pirinç pişirildiğinde geleneksel görünümünü koruyor ancak etin karakteristik özelliği olan hafif bir cevizimsi benzersiz bir aroma karışımı taşıyor. Sığır etinin tadını tam olarak vermese de, hoş ve yeni bir lezzet deneyimi sunuyor. Çeşitli eşlikçilerle denedik ve bir dizi yemekle iyi uyum sağlıyor" sözlerini kaydetti.
Park, "Hücrelerin pirinçte bu kadar iyi büyümesini beklemiyordum. Şimdi bu tahıl bazlı hibrit gıda için birçok olasılık görüyorum. Bir gün kıtlık için gıda yardımı, askeri erzak veya hatta uzay gıdası olarak hizmet edebilir" yorumunda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağda), Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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