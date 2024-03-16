https://sputniknews.com.tr/20240316/genclik-ve-spor-bakani-bak-biz-baskalari-gibi-degiliz-tatilde-gezmeyiz-tatil-bilmeyiz-1081760163.html

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak “Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz. Biz eser üretiriz ve eserler yaparız. Hizmet bizde, eser... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T19:17+0300

2024-03-16T19:17+0300

2024-03-16T19:17+0300

politika

osman aşkın bak

tatil

açıklama

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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Bakan Bak, “Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır. Sporun içerisinden gelen Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir yanında stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, tenis ve basketbol sahaları yaptığımız binlerce eser var. Sporun toplumdaki gücünü, önleyici gücünü biliyoruz. Spor yapan çocukların toplumla ne kadar uyumlu olduğunu, sağlıklı olduğunu ve toplumun geleceği için çok büyük önem arz ettiğini biliyoruz. En önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla ve kötü alışkanlıklarla mücadele. Anne ve babalara sesleniyoruz, çocuklarınızı alın ve bu tesislere getirin” dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Bak, “Biz başkaları gibi değiliz, tatilde gezmeyiz, tatil bilmeyiz. Biz eser üretiriz ve eserler yaparız. Tüm tesisler ortada, saha var stadyum var havuzlar var. Hizmet bizde, eser bizde. Türkiye’nin dört bir yanında bunları yapıyoruz. Bolu’ya güzel bir stadyum yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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osman aşkın bak, tatil, açıklama