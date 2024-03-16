https://sputniknews.com.tr/20240316/fsb-trans-sibirya-demiryolunda-teror-saldirisi-planlayan-bir-rusu-gozaltina-aldi-1081748266.html

FSB, Trans Sibirya Demiryolu'nda terör saldırısı planlayan bir Rus vatandaşını gözaltına aldı

FSB, Trans Sibirya Demiryolu'nda terör saldırısı planlayan bir Rus vatandaşını gözaltına aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının talimatıyla Sverdlovsk bölgesindeki Trans-Sibirya Demiryolu kavşağında terör saldırısı planlayan... 16.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-16T10:43+0300

2024-03-16T10:43+0300

2024-03-16T10:45+0300

ukrayna krizi

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

trans sibirya demiryolu

terör saldırısı

ukrayna

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FSB Halkla İlişkiler Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin talimatıyla Sverdlovsk bölgesindeki Trans-Sibirya Demiryolu kavşağında terör eylemi yapmayı planlayan 1962 doğumlu bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı” ifadelerine yer verildi.Gözaltına alınan kişi hakkında Rus Ceza Kanunu’nun ‘Terör eylemi’ maddesi üzerinden ceza davasının açıldığına dikkat çekilen açıklamada, mahkemenin failin tutuklu olarak yargılanmasını hükmettiği vurgulandı.Açıklamaya göre saldırı eylemini planlayan kişi suçunu itiraf etti ve soruşturma makamı ile işbirliği yapıyor.Ukrayna’nın Lvov kentinde Ukrayna istihbaratının saflarına çektiği failin özel askeri operasyonun çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan trenleri raylardan çıkmalarını sağlaması gerektiği öğrenildi.Soruşturma kapsamında failin üzerinde bulunan gizli iletişim teçhizatına, trenleri raydan çıkarmak için bir aparata ve Ukrayna istihbaratının verdiği paralara el konuldu.

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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), trans sibirya demiryolu, terör saldırısı, ukrayna