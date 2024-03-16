https://sputniknews.com.tr/20240316/eski-israil-istihbarat-baskani-filistinli-olsaydim-ozgurlugum-icin-israile-karsi-savasirdim-1081752705.html
Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Filistinli olsaydım özgürlüğüm için İsrail'e karşı savaşırdım
Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Filistinli olsaydım özgürlüğüm için İsrail'e karşı savaşırdım
Sputnik Türkiye
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, "Filistinli olsaydım şu an İsrail'e karşı savaşırdım" açıklamasında bulundu. Ayalon ayrıca... 16.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-16T13:52+0300
2024-03-16T13:52+0300
2024-03-16T13:52+0300
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Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ayalon, ABC News'e verdiği bir röportajda "Filistinli olsaydım, İsrail'e karşı özgürlüğüm için savaşırdım" açıklamasında bulundu. İsrail'in saldırıları hakkında yorum yapan Ayalon, "Özgürlüğü hayal eden ancak onu göremeyen insanların hayatı. Beğensek de beğenmesek de milyonların hayatını kontrol ediyoruz" ifadesini de kullandı. İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanı'nı da 'terörist' olarak niteleyen eski istihbaratçı, "Özgürlüğüme ulaşmak için her şeyi yapardım" dedi. 'Onları terörist olarak görüyorum'İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ne kadar güçlü olduğu ve iki Bakan'a ilişkin görüşleri sorulan Ayalon, “Onları terörist olarak görüyorum. İsrail toplumunun küçük bir kısmını temsil ediyorlar ama güçlerini bizim koalisyon sistemimizden alıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.Ayalon, İsrail’in iki Bakanı'na “terörist” deyip demediğine ilişkin ikinci bir soruya da “Tabii ki öyleler.” cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240315/bidendan-israilde-erken-secim-cagrisi-yapan-senatore-destek-1081744290.html
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Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Filistinli olsaydım özgürlüğüm için İsrail'e karşı savaşırdım
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, "Filistinli olsaydım şu an İsrail'e karşı savaşırdım" açıklamasında bulundu. Ayalon ayrıca İsrail'in bakanlarını da terörist olarak nitelendirdi.
Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ayalon, ABC News'e verdiği bir röportajda "Filistinli olsaydım, İsrail'e karşı özgürlüğüm için savaşırdım" açıklamasında bulundu. İsrail'in saldırıları hakkında yorum yapan Ayalon, "Özgürlüğü hayal eden ancak onu göremeyen insanların hayatı. Beğensek de beğenmesek de milyonların hayatını kontrol ediyoruz" ifadesini de kullandı.
İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanı'nı da 'terörist' olarak niteleyen eski istihbaratçı, "Özgürlüğüme ulaşmak için her şeyi yapardım" dedi.
'Onları terörist olarak görüyorum'
İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ne kadar güçlü olduğu ve iki Bakan'a ilişkin görüşleri sorulan Ayalon, “Onları terörist olarak görüyorum. İsrail toplumunun küçük bir kısmını temsil ediyorlar ama güçlerini bizim koalisyon sistemimizden alıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.
Ayalon, İsrail’in iki Bakanı'na “terörist” deyip demediğine ilişkin ikinci bir soruya da “Tabii ki öyleler.” cevabını verdi.