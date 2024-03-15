https://sputniknews.com.tr/20240315/bidendan-israilde-erken-secim-cagrisi-yapan-senatore-destek-1081744290.html
Biden'dan İsrail'de erken seçim çağrısı yapan senatöre destek
Biden'dan İsrail'de erken seçim çağrısı yapan senatöre destek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’in 'İsrail'de erken seçim konuşulmalı' sözlerine destek verdi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T23:44+0300
2024-03-15T23:44+0300
2024-03-15T23:47+0300
israil- filistin çatışması
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine değinen Biden, “Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD’linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi” dedi. Biden, Schumer’in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.Netanyahu yerden yere vuruldu Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, “Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/abd-baskani-biden-bir-kez-daha-putine-hakaret-etti-1081744177.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu, seçim
abd, joe biden, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, benyamin netanyahu, seçim
Biden'dan İsrail'de erken seçim çağrısı yapan senatöre destek
23:44 15.03.2024 (güncellendi: 23:47 15.03.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’in 'İsrail'de erken seçim konuşulmalı' sözlerine destek verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, “İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” sözlerine değinen Biden, “Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD’linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi” dedi.
Biden, Schumer’in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
Netanyahu yerden yere vuruldu
Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, “Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullanmıştı.