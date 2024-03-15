https://sputniknews.com.tr/20240315/abd-baskani-biden-bir-kez-daha-putine-hakaret-etti-1081744177.html

ABD Başkanı Biden bir kez daha Putin’e hakaret etti

ABD Başkanı Biden bir kez daha Putin’e hakaret etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘karşı konulması gereken bir haydut’ olduğunu söyledi. 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T23:27+0300

2024-03-15T23:27+0300

2024-03-15T23:27+0300

ukrayna krizi

joe biden

rusya

vladimir putin

hakaret

abd

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İrlanda'nın geleneksel bayramları arasında yer alan Aziz Patrick Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Biden, Kongre üyelerine Ukrayna'yı destekleme ve Putin'e karşı koyma çağrısı yaptı.Kongre üyelerinin büyük çoğunluğunun Ukrayna'nın desteklenmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurgulayan Biden, “Kongre üyelerinin çoğunluğunun üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Ve bu odadaki herkese Vladimir Putin'e karşı durma çağrımı yineliyorum. O bir haydut” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240315/biden-birkac-soruya-cevap-verebilirim-deyince-yardimcilari-gazetecileri-kovdu-1081716415.html

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joe biden, rusya, vladimir putin, hakaret, abd