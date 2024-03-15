https://sputniknews.com.tr/20240315/biden-birkac-soruya-cevap-verebilirim-deyince-yardimcilari-gazetecileri-kovdu-1081716415.html

Biden ‘birkaç soruya cevap verebilirim’ deyince yardımcıları gazetecileri kovdu

Biden ‘birkaç soruya cevap verebilirim’ deyince yardımcıları gazetecileri kovdu

Sputnik Türkiye

Seçim kampanyası kapsamında Michigan’da seçmenleriyle görüşen ABD Başkanı Biden’in yardımcılarının, görüşmeyi takip eden gazetecileri iterek uzaklaşmalarını... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T11:38+0300

2024-03-15T11:38+0300

2024-03-15T11:38+0300

dünya

abd

joe biden

michigan

françois mitterrand

emmanuel macron

amerika birleşik devletleri

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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında Michigan Eyaletinde bir dizi ziyarette bulundu.Ülke lideri, Michigan’ın Saginaw şehrinde seçmenleriyle görüştü. Gazetecilerin X sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda, görüşmeyi takip eden basın mensuplarına arkası dönük duran Biden’in, “Bir iki soru yanıtlayabilirim” dediği duyuluyor.Başkanın bunu gazetecilere yoksa seçmenlerine söylediği anlaşılmazken bu sözlerinden hemen sonra yardımcıları gazetecileri itmeye ve başkanın bulunduğu alandan uzaklaşmalarını talep etmeye başladığı görüldü.Biden’in seçmenleriyle görüşmelerde yaptıkları gaflar çok kez gündem olmuştu.ABD lideri, şubat ayında Nevada Eyaletindeki seçmenleriyle görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti. Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden’ın bu gafını, 'Macron' şeklinde düzelterek yayımlamıştı.

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abd, joe biden, michigan, françois mitterrand, emmanuel macron, amerika birleşik devletleri