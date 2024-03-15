https://sputniknews.com.tr/20240315/biden-birkac-soruya-cevap-verebilirim-deyince-yardimcilari-gazetecileri-kovdu-1081716415.html
Biden ‘birkaç soruya cevap verebilirim’ deyince yardımcıları gazetecileri kovdu
Biden ‘birkaç soruya cevap verebilirim’ deyince yardımcıları gazetecileri kovdu
Sputnik Türkiye
Seçim kampanyası kapsamında Michigan’da seçmenleriyle görüşen ABD Başkanı Biden’in yardımcılarının, görüşmeyi takip eden gazetecileri iterek uzaklaşmalarını... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T11:38+0300
2024-03-15T11:38+0300
2024-03-15T11:38+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında Michigan Eyaletinde bir dizi ziyarette bulundu.Ülke lideri, Michigan’ın Saginaw şehrinde seçmenleriyle görüştü. Gazetecilerin X sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda, görüşmeyi takip eden basın mensuplarına arkası dönük duran Biden’in, “Bir iki soru yanıtlayabilirim” dediği duyuluyor.Başkanın bunu gazetecilere yoksa seçmenlerine söylediği anlaşılmazken bu sözlerinden hemen sonra yardımcıları gazetecileri itmeye ve başkanın bulunduğu alandan uzaklaşmalarını talep etmeye başladığı görüldü.Biden’in seçmenleriyle görüşmelerde yaptıkları gaflar çok kez gündem olmuştu.ABD lideri, şubat ayında Nevada Eyaletindeki seçmenleriyle görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti. Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden’ın bu gafını, 'Macron' şeklinde düzelterek yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240314/unutkan-biden-bu-sefer-de-baskanlik-gorevinde-bulundugu-sureyi-karistirdi-1081679413.html
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abd, joe biden, michigan, françois mitterrand, emmanuel macron, amerika birleşik devletleri
abd, joe biden, michigan, françois mitterrand, emmanuel macron, amerika birleşik devletleri
Biden ‘birkaç soruya cevap verebilirim’ deyince yardımcıları gazetecileri kovdu
Seçim kampanyası kapsamında Michigan’da seçmenleriyle görüşen ABD Başkanı Biden’in yardımcılarının, görüşmeyi takip eden gazetecileri iterek uzaklaşmalarını talep ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında Michigan Eyaletinde bir dizi ziyarette bulundu.
Ülke lideri, Michigan’ın Saginaw şehrinde seçmenleriyle görüştü. Gazetecilerin X sosyal medya platformunda paylaştığı bir videoda, görüşmeyi takip eden basın mensuplarına arkası dönük duran Biden’in, “Bir iki soru yanıtlayabilirim” dediği duyuluyor.
Başkanın bunu gazetecilere yoksa seçmenlerine söylediği anlaşılmazken bu sözlerinden hemen sonra yardımcıları gazetecileri itmeye ve başkanın bulunduğu alandan uzaklaşmalarını talep etmeye başladığı görüldü.
Biden’in seçmenleriyle görüşmelerde yaptıkları gaflar çok kez gündem olmuştu.
ABD lideri, şubat ayında Nevada Eyaletindeki seçmenleriyle görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti. Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden’ın bu gafını, 'Macron' şeklinde düzelterek yayımlamıştı.