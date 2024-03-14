https://sputniknews.com.tr/20240314/unutkan-biden-bu-sefer-de-baskanlik-gorevinde-bulundugu-sureyi-karistirdi-1081679413.html
‘Unutkan’ Biden bu sefer de başkanlık görevinde bulunduğu süreyi karıştırdı
‘Unutkan’ Biden bu sefer de başkanlık görevinde bulunduğu süreyi karıştırdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Milwaukee şehrinde yaptığı konuşma sırasında, başkanlık görevinde bulunduğu süreyi karıştırarak yine gündem oldu. 14.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-14T09:20+0300
2024-03-14T09:20+0300
2024-03-14T09:20+0300
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beyaz saray
unutkanlık
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Daha önce çoğu kez yere düşmesi, uyuyakalması ve boşluğa bakarak tokalaşmaya çalışmasıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı.Milwaukee şehrindeki seçmenlerle görüşen Biden, yaptığı konuşmanın sonunda, “Dinleyin arkadaşlar, konuşmamı şöyle bitirmek istiyorum. Dört yıl önce bu hafta göreve geldim” ifadesini kullandı.ABD’de başkanlık seçimlerinin her 4 yılda bir kasım ayında yapıldığı bilinirken, kazanan aday ise seçimleri müteakip ocak ayında yemin ederek göreve başlıyor.Biden, başkanlık koltuğuna 2021yılının ocak ayında oturmuştu.Daha önce ABD Başkan Joe Biden’ın evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, ülke liderinin görevi dikkate alındığında kaygı veren unutkanlığına dikkat çekmişti. Savcı, ifade verdiği sırada Joe Biden’in ne zaman başkan yardımcılığı yaptığını ve oğlu Beau’nun ne zaman vefat ettiğini hatırlamadığını söylemişti. Biden ise bu suçlamaları reddederek hafızasının güçlü olduğunu savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html
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joe biden, abd başkanlık seçimleri, washington, beyaz saray, unutkanlık, gaf
joe biden, abd başkanlık seçimleri, washington, beyaz saray, unutkanlık, gaf
‘Unutkan’ Biden bu sefer de başkanlık görevinde bulunduğu süreyi karıştırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Milwaukee şehrinde yaptığı konuşma sırasında, başkanlık görevinde bulunduğu süreyi karıştırarak yine gündem oldu.
Daha önce çoğu kez yere düşmesi, uyuyakalması ve boşluğa bakarak tokalaşmaya çalışmasıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa imza attı.
Milwaukee şehrindeki seçmenlerle görüşen Biden, yaptığı konuşmanın sonunda, “Dinleyin arkadaşlar, konuşmamı şöyle bitirmek istiyorum. Dört yıl önce bu hafta göreve geldim” ifadesini kullandı.
ABD’de başkanlık seçimlerinin her 4 yılda bir kasım ayında yapıldığı bilinirken, kazanan aday ise seçimleri müteakip ocak ayında yemin ederek göreve başlıyor.
Biden, başkanlık koltuğuna 2021yılının ocak ayında oturmuştu.
Daha önce ABD Başkan Joe Biden’ın evinde ve ofisinde bulunan gizli belgeleri soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Hur, ülke liderinin görevi dikkate alındığında kaygı veren unutkanlığına dikkat çekmişti.
Savcı, ifade verdiği sırada Joe Biden’in ne zaman başkan yardımcılığı yaptığını ve oğlu Beau’nun ne zaman vefat ettiğini hatırlamadığını söylemişti.
Biden ise bu suçlamaları reddederek hafızasının güçlü olduğunu savunmuştu.